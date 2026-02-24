Anno 117: Pax Romana sarà gratis questo weekend, un trailer anticipa le novità in arrivo con il pass dell'Anno 1

Per quanto riguarda la versione PC, la prova sarà disponibile tramite Ubisoft Connect, Epic Games Store e GeForce Now . Nessuna menzione di Steam, almeno per ora.

Ubisoft ha annunciato un periodo di gioco gratuito per Anno 117: Pax Romana , che si terrà nel prossimo fine settimana, dal 26 febbraio al 2 marzo . Di seguito date e orari precisi per l'Italia:

Le novità dell'Anno 1 e Twitch drop

Oltre ad annunciare il weekend gratuito, Ubisoft ha pubblicato anche un nuovo trailer live‑action del gioco che anticipa alcuni dei contenuti del Pass Anno 1. Lo trovate qui sotto.

Secondo quanto dichiarato dal publisher francsese, il video anticipa un gran numero di novità in arrivo, tra cui:

Una nuova isola

Eruzioni vulcaniche

Una nuova divinità vulcanica (DLC 1)

Il monumento più grande mai realizzato

L'Ippodromo, con corse di carri e gioco d'azzardo (DLC 2)

Inondazioni fluviali e commercio basato sui fiumi

Nuove divinità e nuove catene produttive

Nuove unità militari

Il ritorno della funzione di Romanizzazione (DLC 3)

Ubisoft sta inoltre attivando due campagne con Twitch Drop, disponibili dal 26 febbraio al 12 marzo, che permetteranno ai giocatori di ottenere ricompense a tempo limitato. Collegando gli account Ubisoft e Twitch e guardando uno streaming di Anno 117 con i drop attivi, i giocatori riceveranno il logo "Vcallinecetes" dopo un'ora di visione e quello "Venusian Shell" dopo due ore.