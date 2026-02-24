Anno 117: Pax Romana sarà gratis questo weekend, un trailer anticipa le novità in arrivo con il pass dell'Anno 1

Ubisoft ha annunciato un periodo di gioco gratuito per Anno 117: Pax Romana, che si terrà nel prossimo fine settimana, dal 26 febbraio al 2 marzo. Di seguito date e orari precisi per l'Italia:
- PC: 26 febbraio ore 17:00 - 2 marzo ore 13:00
- PS5: 26 febbraio ore 17:00 - 2 marzo ore 13:00
- Xbox: 26 febbraio ore 17:00 - 2 marzo ore 08:00
Per quanto riguarda la versione PC, la prova sarà disponibile tramite Ubisoft Connect, Epic Games Store e GeForce Now. Nessuna menzione di Steam, almeno per ora.
Le novità dell'Anno 1 e Twitch drop
Oltre ad annunciare il weekend gratuito, Ubisoft ha pubblicato anche un nuovo trailer live‑action del gioco che anticipa alcuni dei contenuti del Pass Anno 1. Lo trovate qui sotto.
Secondo quanto dichiarato dal publisher francsese, il video anticipa un gran numero di novità in arrivo, tra cui:
- Una nuova isola
- Eruzioni vulcaniche
- Una nuova divinità vulcanica (DLC 1)
- Il monumento più grande mai realizzato
- L'Ippodromo, con corse di carri e gioco d'azzardo (DLC 2)
- Inondazioni fluviali e commercio basato sui fiumi
- Nuove divinità e nuove catene produttive
- Nuove unità militari
- Il ritorno della funzione di Romanizzazione (DLC 3)
Ubisoft sta inoltre attivando due campagne con Twitch Drop, disponibili dal 26 febbraio al 12 marzo, che permetteranno ai giocatori di ottenere ricompense a tempo limitato. Collegando gli account Ubisoft e Twitch e guardando uno streaming di Anno 117 con i drop attivi, i giocatori riceveranno il logo "Vcallinecetes" dopo un'ora di visione e quello "Venusian Shell" dopo due ore.