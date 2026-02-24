Il team di The Witcher 4 assume una sviluppatrice di Clair Obscur: Expedition 33

Come ben saprete, Sandfall Interactive è il team autore di Clair Obscur: Expedition 33 , il gioco di ruolo francese (ma ispirato ai classici giapponesi) che ha vinto quasi ogni premio Gioco dell'Anno del 2025.

Da un GDR a un altro GDR: Lucie Hennet - che ha lavorato come cinematic animator presso Sandfall Interactive - si è ora unita a CD Projekt RED , nel mentre il team continua la produzione di The Witcher 4 .

I progetti di CD Projekt RED

Hennet ha lavorato presso Sandfall Interactive dal maggio 2023 fino alla fine del 2024, ovvero pochi mesi prima della pubblicazione del gioco, quando oramai le sue capacità erano già state sfruttate appieno.

Non sappiamo in realtà a cosa lavorerà Hennet, ora che è parte di CD Projekt RED, ma The Witcher 4 è ovviamente il candidato più credibile visto che è il progetto principale della compagnia. Bisogna però ricordare che gli studi in Nord America di CD Projekt si stanno occupando dello spin-off multigiocatore di The Witcher e del seguito di Cyberpunk 2077.

Inoltre, non dimentichiamo che Fool's Theory avrebbe - secondo i report - messo in pausa i lavori sul remake di The Witcher 1 per poter supportare CD Projekt RED nello sviluppo del quarto capitolo, ma comunque il remake arriverà in futuro.

Certamente la compagnia polacca ha le mani in pasta con tanti progetti e una nuova cinematic animator - soprattutto con l'esperienza ottenuta con l'ottimo Clair Obscur: Expedition 33 - potrà solo che fare bene.

Segnaliamo infine che le carte sexy di The Witcher avevano i colori sbagliati perché l'autore era daltonico e non voleva dirlo.