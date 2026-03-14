Xbox Game Pass ha ora due giochi confermati per aprile, e sono due attese novità

Considerando gli aggiustamenti sulle date di uscita e gli annunci recenti, questi sono i due giochi che sono emersi per primi come appartenenti al catalogo del servizio su abbonamento per il mese prossimo:

È ancora presto per la panoramica completa, visto che l'annuncio ufficiale arriverà solo fra qualche settimana, ma intanto possiamo riportare che Xbox Game Pass ha già due giochi confermati per aprile 2026, e si tratta di due novità particolarmente attese .

Due debutti direttamente all'interno di Game Pass

Da notare che sia Replaced che Aphelion sono delle novità che arrivano direttamente al lancio nel catalogo di Game Pass, per questo siamo già in grado di stabilire che faranno parte delle uscite del prossimo mese, a cui se ne aggiungeranno altre.

Per quanto riguarda Aphelion si tratta peraltro di un titolo che rientrerà nella seconda mandata del mese, dunque ci saranno diverse altre novità in arriva prima di questo.

Replaced era atteso prima, ma è stato posticipato ad aprile e, a questo punto, dovrebbe arrivare il 14 del mese prossimo senza incappare in ulteriori ritardi, considerando che è già stato spostato più volte.

L'action adventure in 2D è uno dei giochi indie più attesi di questo periodo, che promette di mettere in scena un'avvincente avventura in stile cyberpunk caratterizzata da uno stile grafico davvero impressionante, in grado di dare al tutto un tono molto peculiare.

Aphelion è tornato a farsi vedere di recente con il trailer che ne ha confermato la data di uscita, ed è molto interessante anche perché si tratta della nuova avventura da parte di Don't Nod, team che ha creato Life is Strange, Vampyr e Banishers: Ghosts of New Eden.

In questo caso abbiamo a che fare con un'avventura in terza persona dal taglio cinematografico e ambientazione fantascientifica, che mette in scena una disperata missione di ricognizione di due astronauti sull'ostile pianeta Persephone, alla ricerca di una nuova casa per l'umanità.