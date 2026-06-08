Matthew Ball, Chief Strategy Officer della divisione Xbox, ha rivelato ai microfoni di The Game Business che Xbox Game Pass ha perso milioni di abbonati dopo l'aumento dei prezzi attuato lo scorso autunno.
"Abbiamo perso milioni di abbonati nell'arco di pochi mesi", ha detto Ball: pur non avendo fornito cifre precise, è chiaro ed evidente che la piattaforma in abbonamento ha subito un duro colpo e probabilmente non è un caso se il numero totale delle sottoscrizioni non è stato aggiornato ufficialmente.
Tutto ciò che sappiamo per certo è che nel febbraio del 2024 Xbox Game Pass aveva superato quota 34 milioni di abbonati, e che nel luglio del 2025 i ricavi generati dal servizio hanno raggiunto per la prima volta i cinque miliardi di dollari.
Dopodiché, lo scorso autunno, Microsoft ha annunciato un rincaro del 50% per il piano Ultimate, determinando un aumento di prezzo mensile da 19,99 a 29,99 dollari e portando la spesa annuale fino a circa 120 dollari in più rispetto alla precedente tariffa.
Poi è arrivato il ravvedimento
Come sappiamo, ad aprile il prezzo di Xbox Game Pass è stato ridotto e l'operazione pare stia dando segnali positivi, come ha confermato anche Matthew Ball: "Abbiamo corretto quell'offerta", ha detto il dirigente.
Certo, la riduzione ha comportato un compromesso importante, visto che i nuovi capitoli della serie Call of Duty non saranno più disponibili nel catalogo di Game Pass al lancio e bisognerà aspettare prima di vederli inclusi nella sottoscrizione.
Secondo Ball, tuttavia, si è trattato di una scelta che gli utenti hanno apprezzato, preferendo un prezzo più contenuto a fronte della rinuncia ad alcuni dei titoli più costosi da inserire nel catalogo fin dal giorno dell'uscita.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.