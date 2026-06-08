Matthew Ball, Chief Strategy Officer della divisione Xbox, ha rivelato ai microfoni di The Game Business che Xbox Game Pass ha perso milioni di abbonati dopo l'aumento dei prezzi attuato lo scorso autunno.

"Abbiamo perso milioni di abbonati nell'arco di pochi mesi", ha detto Ball: pur non avendo fornito cifre precise, è chiaro ed evidente che la piattaforma in abbonamento ha subito un duro colpo e probabilmente non è un caso se il numero totale delle sottoscrizioni non è stato aggiornato ufficialmente.

Tutto ciò che sappiamo per certo è che nel febbraio del 2024 Xbox Game Pass aveva superato quota 34 milioni di abbonati, e che nel luglio del 2025 i ricavi generati dal servizio hanno raggiunto per la prima volta i cinque miliardi di dollari.

Dopodiché, lo scorso autunno, Microsoft ha annunciato un rincaro del 50% per il piano Ultimate, determinando un aumento di prezzo mensile da 19,99 a 29,99 dollari e portando la spesa annuale fino a circa 120 dollari in più rispetto alla precedente tariffa.