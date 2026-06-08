Tutti i giochi in arrivo su Game Pass al lancio annunciati all'Xbox Games Showcase

L'Xbox Games Showcase andato in onda ieri sera si è confermato, come da tradizione, un appuntamento ricco di annunci e nuove produzioni. Anche questa volta gli abbonati a PC e Xbox Game Pass possono ritenersi più che soddisfatti: molti dei titoli mostrati durante l'evento arriveranno infatti nel servizio direttamente al lancio.
La lista comprende produzioni degli Xbox Game Studios, la cui presenza nel Game Pass è garantita fin dal reveal, come Fable e Gears of War: E‑Day, ma anche numerosi titoli di terze parti, tra cui Persona 6, Wo Long 2: Wings of Ember e Valor Mortis. A questi si aggiunge Where Winds Meet, annunciato poco dopo lo Showcase e già disponibile.
Segnatevi le date sul calendario
Senza ulteriori indugi, di seguito trovate la lista di tutti i giochi mostrati all'Xbox Games Showcase confermati o annunciati in arrivo su PC e Xbox Game Pass Ultimate al lancio, in ordine di debutto.
- Fallout 76: Infestations - 2 giugno 2026
- Where Winds Meet: Hidden Mountain - luglio 2026
- The Elder Scrolls Online: Return of the Thieves Guild - 8 luglio 2026
- Halo: Campaign Evolved - 28 luglio 2026
- Resonance: A Plague Tale Legacy - 27 agosto 2026
- Valor Mortis - 24 settembre 2026
- Minecraft Dungeons II - 29 settembre 2026
- Gears of War: E-Day - 6 ottobre 2026
- Persona 4 Revival - 18 febbraio 2027
- Fable - 23 febbraio 2027
- Join Us - marzo 2027
- Bad Magpie - 2027
- Clockwork Revolution - 2027
- Magicians: The Devil's Deal - 2027
- Senua - 2027
- Spyro: A Realm Beyond - primavera 2027
- State of Decay 3 - 2027
- Wo Long 2: Wings of Ember - 2027
- Vivarium - 2027
- Persona 6 - da definire
Si tratta insomma di una vera e propria scorpacciata di titoli, con molti altri in arrivo nel 2027 che verranno svelati nei prossimi mesi. Basterà questo per convincervi a prolungare, riattivare o sottoscrivere per la prima volta Xbox Game Pass? Diteci la vostra nei commenti.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.