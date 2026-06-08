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Tutti i giochi in arrivo su Game Pass al lancio annunciati all'Xbox Games Showcase

L'Xbox Games Showcase ha svelato una lunga serie di titoli in arrivo al lancio su Game Pass, tra produzioni first‑party e grandi nomi third‑party, delineando un 2026-2027 particolarmente ricco per gli abbonati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/06/2026
Immagine pubblicitaria del Game Pass

L'Xbox Games Showcase andato in onda ieri sera si è confermato, come da tradizione, un appuntamento ricco di annunci e nuove produzioni. Anche questa volta gli abbonati a PC e Xbox Game Pass possono ritenersi più che soddisfatti: molti dei titoli mostrati durante l'evento arriveranno infatti nel servizio direttamente al lancio.

La lista comprende produzioni degli Xbox Game Studios, la cui presenza nel Game Pass è garantita fin dal reveal, come Fable e Gears of War: E‑Day, ma anche numerosi titoli di terze parti, tra cui Persona 6, Wo Long 2: Wings of Ember e Valor Mortis. A questi si aggiunge Where Winds Meet, annunciato poco dopo lo Showcase e già disponibile.

Segnatevi le date sul calendario

Senza ulteriori indugi, di seguito trovate la lista di tutti i giochi mostrati all'Xbox Games Showcase confermati o annunciati in arrivo su PC e Xbox Game Pass Ultimate al lancio, in ordine di debutto.

Gears of War E-Day sarà ovviamente disponibile al lancio su Game Pass
Gears of War E-Day sarà ovviamente disponibile al lancio su Game Pass
  • Fallout 76: Infestations - 2 giugno 2026
  • Where Winds Meet: Hidden Mountain - luglio 2026
  • The Elder Scrolls Online: Return of the Thieves Guild - 8 luglio 2026
  • Halo: Campaign Evolved - 28 luglio 2026
  • Resonance: A Plague Tale Legacy - 27 agosto 2026
  • Valor Mortis - 24 settembre 2026
  • Minecraft Dungeons II - 29 settembre 2026
  • Gears of War: E-Day - 6 ottobre 2026
  • Persona 4 Revival - 18 febbraio 2027
  • Fable - 23 febbraio 2027
  • Join Us - marzo 2027
  • Bad Magpie - 2027
  • Clockwork Revolution - 2027
  • Magicians: The Devil's Deal - 2027
  • Senua - 2027
  • Spyro: A Realm Beyond - primavera 2027
  • State of Decay 3 - 2027
  • Wo Long 2: Wings of Ember - 2027
  • Vivarium - 2027
  • Persona 6 - da definire
Xbox Games Showcase 2026: tutti gli annunci, da Gears of War E-Day alla console del 25° anniversario Xbox Games Showcase 2026: tutti gli annunci, da Gears of War E-Day alla console del 25° anniversario

Si tratta insomma di una vera e propria scorpacciata di titoli, con molti altri in arrivo nel 2027 che verranno svelati nei prossimi mesi. Basterà questo per convincervi a prolungare, riattivare o sottoscrivere per la prima volta Xbox Game Pass? Diteci la vostra nei commenti.

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