Tutti i giochi in arrivo su Game Pass al lancio annunciati all'Xbox Games Showcase

L'Xbox Games Showcase andato in onda ieri sera si è confermato, come da tradizione, un appuntamento ricco di annunci e nuove produzioni. Anche questa volta gli abbonati a PC e Xbox Game Pass possono ritenersi più che soddisfatti: molti dei titoli mostrati durante l'evento arriveranno infatti nel servizio direttamente al lancio.

La lista comprende produzioni degli Xbox Game Studios, la cui presenza nel Game Pass è garantita fin dal reveal, come Fable e Gears of War: E‑Day, ma anche numerosi titoli di terze parti, tra cui Persona 6, Wo Long 2: Wings of Ember e Valor Mortis. A questi si aggiunge Where Winds Meet, annunciato poco dopo lo Showcase e già disponibile.