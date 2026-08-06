Sony sta mettendo un avviso sulle confezioni di PS5 in merito all'abbandono dei dischi

Al momento non è ancora chiaro se l'avviso venga applicato a tutte le PlayStation 5 in commercio o soltanto alle unità distribuite in specifici mercati, e se si tratti di un'operazione effettivamente voluta da Sony: stiamo attendendo per avere delle conferme.

L'adesivo recita: "AVVISO IMPORTANTE: Da gennaio 2028, i giochi di nuova pubblicazione su PlayStation saranno disponibili per l'acquisto esclusivamente in formato digitale sul PlayStation Store e presso i rivenditori. I dischi dei giochi pubblicati prima di gennaio 2028 continueranno a essere utilizzabili su questa console."

La strategia è stata confermata

Come appena accennato, pochi giorni fa Sony ha confermato l'abbandono dei dischi nonostante le proteste, sostenendo per bocca della sua CFO, Lin Tao, l'intenzione di convincere gli utenti grazie alla convenienza di questo approccio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"I videogiochi sono amati da tantissime persone. Sono una forma di intrattenimento molto importante e, in molti casi, sono legati a ricordi preziosi. Comprendiamo quindi queste emozioni", ha detto la Tao in riferimento alle polemiche.