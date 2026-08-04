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Il creatore di God of War dice che la decisione di Sony di eliminare i dischi è per soddisfare i giocatori

Se cercate un motivo per cui Sony voglia eliminare i dischi, sappiate che secondo David Jaffe è per soddisfare i giocatori. Semplicemente non tutti, solo la maggioranza.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/08/2026
David Jaffe

Sony ha deciso di smettere di stampare giochi su disco a partire dal 2028 e alcuni giocatori non hanno affatto apprezzato la decisione. Il creatore di God of War - David Jaffe - ritiene però che in realtà sia una scelta finalizzata a soddisfare i giocatori.

Vediamo il suo pensiero completo.

L'opinione di Jaffe

Online sono ancora in corso grandi discussioni sulla decisione di Sony e Jaffe ha risposto a un utente - Legendary Drops - che discute del fatto che "il cliente ha sempre ragione".

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Jaffe ha quindi scritto: "Per la maggior parte dei proprietari di una attività commerciale, il cliente ha sempre ragione, sì, ma quando hai diversi clienti che vogliono diverse cose, la mia idea è che il modo di dire diventa 'i bisogni di molti clienti hanno più peso dei bisogni di pochi clienti'."

Un terzo dei dischi PS5 e la metà di quelli Xbox non funzionano senza un download Un terzo dei dischi PS5 e la metà di quelli Xbox non funzionano senza un download

Il senso del discorso è che oramai la maggior parte dei videogiochi vengono acquistati in formato digitale e i dischi sono sempre meno richiesti. C'è ovviamente una fetta di utenti che ama collezionare i dischi, ma le parole di Jaffe suggeriscono che questa fetta è troppo piccola perché Sony possa interessarsi ai suoi bisogni.

Inoltre, secondo il CEO di Ubisoft l'abbandono dei dischi "non sconvolgerà" l'industria dei videogiochi.

#Sony
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