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Mistfall Hunter conquista la vetta della classifica Steam

La nuova classifica settimanale di SteamDB vede Mistfall Hunter debuttare direttamente in vetta, superando Cyberpunk 2077 e Halo: Campaign Evolved.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/08/2026
Artwork di Mistfall Hunter

SteamDB ha pubblicato la nuova classifica settimanale dei giochi e dell'hardware più venduti su Steam in base ai ricavi in dollari. Al primo posto troviamo una novità assoluta: l'action GDR dark fantasy Mistfall Hunter, che nella sua settimana di debutto si è imposto sulla concorrenza.

Al secondo posto resiste il sempreverde Cyberpunk 2077, favorito dalle offerte sul gioco base e sull'espansione Phantom Liberty, oltre che dalla visibilità ottenuta tramite progetti collaterali: dal crossover con Wuthering Waves alle novità sulla seconda stagione dell'anime Cyberpunk: Edgerunners, di cui si vocifera anche un possibile videogioco dedicato.

Il ritorno di Marvel's Spider-Man

Chiude il podio al terzo posto Halo: Campaign Evolved, in calo di una posizione rispetto la settimana scorsa, seguito da Palworld. Come raccontato in una precedente notizia, il successo al botteghino del film Spider-Man: Brand New Day sta avendo un impatto positivo sui giochi di Insomniac Games, che, complici anche i saldi in corso, sono tornati nella posizioni alte della classifica Steam. Fuori dalla top 10 per un soffio Beast of Reincarnation, il nuovo action GDR di Game Freak.

Halo: Campaign Evolved, la recensione: il modo migliore per (ri)scoprire il capolavoro Bungie Halo: Campaign Evolved, la recensione: il modo migliore per (ri)scoprire il capolavoro Bungie
  1. Mistfall Hunter
  2. Cyberpunk 2077
  3. Halo: Campaign Evolved
  4. Palworld
  5. Marvel's Spider-Man 2
  6. Baldur's Gate 3
  7. Shift At Midnight
  8. Corsair Cove
  9. Marvel's Spider-Man Remastered
  10. Battlefield 6
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