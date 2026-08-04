Mistfall Hunter conquista la vetta della classifica Steam

SteamDB ha pubblicato la nuova classifica settimanale dei giochi e dell'hardware più venduti su Steam in base ai ricavi in dollari. Al primo posto troviamo una novità assoluta: l'action GDR dark fantasy Mistfall Hunter, che nella sua settimana di debutto si è imposto sulla concorrenza.

Al secondo posto resiste il sempreverde Cyberpunk 2077, favorito dalle offerte sul gioco base e sull'espansione Phantom Liberty, oltre che dalla visibilità ottenuta tramite progetti collaterali: dal crossover con Wuthering Waves alle novità sulla seconda stagione dell'anime Cyberpunk: Edgerunners, di cui si vocifera anche un possibile videogioco dedicato.