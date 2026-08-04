Mistfall Hunter conquista la vetta della classifica Steam

SteamDB ha pubblicato la nuova classifica settimanale dei giochi e dell'hardware più venduti su Steam in base ai ricavi in dollari. Al primo posto troviamo una novità assoluta: l'action GDR dark fantasy Mistfall Hunter, che nella sua settimana di debutto si è imposto sulla concorrenza.
Al secondo posto resiste il sempreverde Cyberpunk 2077, favorito dalle offerte sul gioco base e sull'espansione Phantom Liberty, oltre che dalla visibilità ottenuta tramite progetti collaterali: dal crossover con Wuthering Waves alle novità sulla seconda stagione dell'anime Cyberpunk: Edgerunners, di cui si vocifera anche un possibile videogioco dedicato.
Il ritorno di Marvel's Spider-Man
Chiude il podio al terzo posto Halo: Campaign Evolved, in calo di una posizione rispetto la settimana scorsa, seguito da Palworld. Come raccontato in una precedente notizia, il successo al botteghino del film Spider-Man: Brand New Day sta avendo un impatto positivo sui giochi di Insomniac Games, che, complici anche i saldi in corso, sono tornati nella posizioni alte della classifica Steam. Fuori dalla top 10 per un soffio Beast of Reincarnation, il nuovo action GDR di Game Freak.
- Mistfall Hunter
- Cyberpunk 2077
- Halo: Campaign Evolved
- Palworld
- Marvel's Spider-Man 2
- Baldur's Gate 3
- Shift At Midnight
- Corsair Cove
- Marvel's Spider-Man Remastered
- Battlefield 6