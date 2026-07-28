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Cyberpunk: Edgerunners riceverà il proprio videogioco dedicato, secondo un nuovo report

Un nuovo report ha svelato che sarebbe in sviluppo un videogioco dedicato alla serie animata Cyberpunk: Edgerunners. Sarebbe un brawler in 2.5D sviluppato da WayForward.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/07/2026
I personaggi di Cyberpunk Edgerunners

Cyberpunk è una delle grandi IP di CD Projekt RED e la compagnia polacca sta cercando di ampliare il franchise in più direzioni, compresa quella televisiva. Un esempio è Cyberpunk: Edgerunners, l'anime di Netflix. Ora, pare che lo sforzo creativo tornerà verso i videogiochi.

Pare infatti che Cyberpunk: Edgerunners riceverà un proprio adattamento videoludico, secondo un report di MP1st. Vediamo quanto è stato svelato a riguardo.

Cosa sappiamo del gioco di Cyberpunk: Edgerunners

La testata spiega che il progetto ha il nome in codice di Gemini e che è in sviluppo dal 2025 presso WayForward, il team di River City Girls. Il gioco di Cyberpunk: Edgerunners sarebbe simile, un brawler in 2.5D. Il progetto sembrerebbe essere in fase di ricerca e design, quindi ancora lontano dalla pubblicazione, secondo le informazioni di un ex dipendente.

C'è però il dubbio che il progetto possa essere stato cancellato. Infatti WayForward ha cancellato lo scorso anno un progetto non annunciato basato su un franchise esterno alla compagnia. Il tutto è avvenuto dopo aver perso i fondi, che hanno portato ai licenziamenti dello scorso settembre. Non sappiamo però se si parla di Gemini o di un altro gioco.

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Inoltre, anche se fosse ancora in sviluppo e anche se il report fosse corretto, non è detto che Gemini veda la luce. Perlomeno, sappiamo che ci sarà una seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners.

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