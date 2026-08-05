Pur essendosi presentato molto bene al lancio, ricevendo ottimi voti dalla stampa internazionale, Halo: Campaign Evolved pare abbia avuto uno sviluppo travagliato fra cambi di direzione, difficoltà tecniche, problemi di gestione e il coinvolgimento di team esterni che non hanno lavorato al meglio.

Secondo quanto riferito dall'insider Rebs Gaming, uno degli aspetti più delicati del progetto sarebbe stato il passaggio all'Unreal Engine 5: l'originale Halo girava sul motore proprietario Blam, e per ridisegnare l'esperienza gli Halo Studios avrebbero deciso di affidarsi anche a diversi partner esterni, fra cui lo studio Abstraction.

Abstraction avrebbe dovuto adattare il gioco originale al nuovo motore mantenendo intatto il feeling dell'esperienza, ma allo stesso tempo introdurre nuove funzionalità come lo sprint, la cooperativa fino a quattro giocatori e altri miglioramenti moderni: un'impresa tutt'altro che semplice.

La collaborazione con questo team, però, pare si sia conclusa anzitempo: erano state stabilite scadenze irrealistiche che non sono state rispettate e, alla fine, il grosso del lavoro realizzato da Abstraction sarebbe stato scartato, ridotto o rifatto completamente in tempi brevissimi.

Purtroppo questi inconvenienti pare abbiano contribuito alla comparsa di diversi problemi tecnici, fra cui i bug e le anomalie nel comportamento dell'intelligenza artificiale riscontrate nella versione finale del gioco.