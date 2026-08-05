Disco Elysium The Final Cut per PC e Mac in sconto: il capolavoro RPG a 5€ su Instant Gaming

Giustamente uno dei giochi di ruolo più premiati della storia recente, Disco Elysium - The Final Cut in versione PC e Mac torna in promozione su Instant Gaming a poco più di 5 euro. Nello store digitale la cifra iniziale parte da 4,21€ netti, valore su cui viene applicato lo sconto dell'89% visibile prima delle imposte. Aggiungendo l'aliquota IVA al 22%, l'importo da versare al saldo passa a 5,14€. Mettendo questa cifra a confronto con il prezzo di listino ufficiale di 38,00€ solitamente richiesto su Steam, il risparmio ammonta a 32,86€, per uno sconto vicino all' 87%. Potete sfruttare il link diretto verso il negozio di key per accedere all'offerta , completare l'acquisto e aggiungere subito il titolo alla vostra libreria.

Un GdR rivoluzionario

Realizzato dallo studio indipendente ZA/UM, Disco Elysium - The Final Cut si attesta come un punto di riferimento assoluto nel panorama dei giochi di ruolo, forte di una media Metacritic straordinaria pari a 97/100 e di una pioggia di riconoscimenti ai BAFTA e ai The Game Awards. La critica e il pubblico lo hanno incoronato per l'incredibile profondità della scrittura, la complessità dell'intreccio investigativo e la completa libertà d'approccio concessa al giocatore.

L'avventura vi cala nei panni di un detective affetto da amnesia che si risveglia nella degradata città di Revachol con l'incarico di risolvere un brutale caso di omicidio. Privo del classico sistema di combattimento ad armi da fuoco, il gameplay si sviluppa interamente sui dialoghi e sulle prove d'abilità, dove ventiquattro sfaccettature della mente del protagonista intervengono direttamente come voci interiori durante le conversazioni. L'edizione The Final Cut arricchisce l'opera originale introducendo il doppiaggio integrale in lingua inglese per tutti i personaggi, nuove missioni legate alle visioni politiche, abiti inediti e sequenze narrative aggiuntive.