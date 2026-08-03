Oltre alla splendida campagna originale, infatti, la Complete Edition include tutti gli aggiornamenti pubblicati finora, inclusi quelli relativi ai tre livelli di difficoltà selezionabili; ma anche e soprattutto l'eccellente espansione Overture, a cui è possibile accedere subito dopo aver completato il nono capitolo della storia, tornando al Sentiero del Pellegrino per attivare uno speciale Stargazer.

Naso di legno, cuore di stagno: la storia di un burattino

Se è vero che rigiocare da capo un soulslike con le temperature di questi giorni non sia stata una passeggiata di salute, pur provando ad addolcire l'esperienza quanto più possibile regolando la sfida verso il basso (cosa che rende i nemici un po' più gentili, ma non aspettatevi certo che vi facciano l'inchino), è stato senz'altro un grande piacere ripercorrere la trama di Lies of P.

Il titolo d'esordio del team sudcoreano Round8 Studio si pone alla stregua di una rilettura del Pinocchio di Collodi con influenze asimoviane e uno scenario ispirato alla Belle Époque, in cui controlliamo un burattino molto speciale, dotato di una propria coscienza e svincolato dalle leggi del Grande Patto, vale a dire le regole imposte a tutti gli automi operativi nella città di Krat fin dalla loro creazione.

Regole che tuttavia sono improvvisamente saltate durante la sanguinosa ribellione che ha visto le marionette rivoltarsi con ferocia contro i rispettivi proprietari, decimando la popolazione e mettendo la città a ferro e fuoco. Perché è accaduto? E quale ruolo giocano in tutto questo il geniale artigiano Geppetto, la misteriosa fata Sophia, il brillante industriale Venigni e le altre persone che si sono rifugiate nell'Hotel Krat?

Il protagonista di Lies of P

Per scoprirlo dovremo esplorare i quartieri della città e affrontare burattini sempre più forti e insidiosi, combattere giganteschi boss e seguire gli eventi di un racconto dai risvolti terribilmente affascinanti, in cui non mancano colpi di scena, momenti drammatici e citazioni più o meno palesi; inclusa naturalmente la questione relativa alle bugie e a ciò che ci rende davvero umani.