Final Fantasy 7 Revelation chiuderà completamente la storia principale, i DLC saranno su altro

La questione è stata già affrontata nei mesi scorsi ma, nel caso non fosse chiaro, il director Naoki Hamaguchi ha ribadito ancora una volta che in Final Fantasy 7 Revelation il finale chiuderà completamente la storia principale senza lasciare alcun elemento della trama da chiarire, dunque DLC ed espansioni esploreranno, casomai, altre storie parallele o secondarie.
L'idea, insomma, è non lasciare nulla di non chiarito una volta giunti al termine della terza parte dell'operazione di remake, con ulteriori contenuti che potrebbero concentrarsi dunque su "storie non raccontate" o cose simili, nel caso in cui questi siano previsti (e almeno un'espansione della storia sembra sia effettivamente in arrivo).
È stato già chiarito che Final Fantasy 7 Revelation avrà un unico finale, dunque non ci saranno possibili aperture per soluzioni diverse della trama, e questo sarà definitivo, almeno per quanto riguarda la storia principale del settimo capitolo.
Dare spazio alle storie inedite
"La storia si concluderà con il gioco principale", ha spiegato Hamaguchi in un'intervista pubblicata da Automaton, "Siamo molto decisi a concludere la serie con Final Fantasy 7 Revelation e stiamo procedendo con lo sviluppo tenendo a mente questo obiettivo", intendendo come "serie" la trilogia di Final Fantasy 7 Remake.
L'idea, per quanto riguarda DLC ed espansioni, è dunque quella di "concentrarsi su specifici personaggi che possano portare a raccontare delle storie inedite", in maniera simile al DLC Intermission di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che raccontava i retroscena di Yuffie.
Oltre a ribadire il fatto che la conclusione di Revelation sarà definitiva, insomma, sembra che Hamaguchi voglia anche continuare a suggerire l'esistenza di DLC post-lancio, che evidentemente esploreranno storie inedite.