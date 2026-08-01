Final Fantasy 7 Revelation chiuderà completamente la storia principale, i DLC saranno su altro

La questione è stata già affrontata nei mesi scorsi ma, nel caso non fosse chiaro, il director Naoki Hamaguchi ha ribadito ancora una volta che in Final Fantasy 7 Revelation il finale chiuderà completamente la storia principale senza lasciare alcun elemento della trama da chiarire, dunque DLC ed espansioni esploreranno, casomai, altre storie parallele o secondarie.

L'idea, insomma, è non lasciare nulla di non chiarito una volta giunti al termine della terza parte dell'operazione di remake, con ulteriori contenuti che potrebbero concentrarsi dunque su "storie non raccontate" o cose simili, nel caso in cui questi siano previsti (e almeno un'espansione della storia sembra sia effettivamente in arrivo).

È stato già chiarito che Final Fantasy 7 Revelation avrà un unico finale, dunque non ci saranno possibili aperture per soluzioni diverse della trama, e questo sarà definitivo, almeno per quanto riguarda la storia principale del settimo capitolo.