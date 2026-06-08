Final Fantasy VII Revelation avrà più o meno gli stessi contenuti di Rebirth, ma avrà un solo finale

"In termini di quantità di contenuti direi che siamo più o meno allo stesso livello, oppure che Final Fantasy VII Revelation potrebbe essere persino un po' più grande", ha dichiarato Hamaguchi. Il director ha però precisato che la struttura del gioco rende difficile un confronto diretto, poiché sarà impossibile vedere tutto in una sola partita . "Se si considera il totale di tutte le esperienze possibili, è davvero difficile dire se Rebirth o Revelation contenga più contenuti. Revelation è un gioco di dimensioni davvero considerevoli."

Nel corso di una recente intervista concessa alla testata Automaton, il director di Final Fantasy VII Revelation , Naoki Hamaguchi, ha parlato della portata del nuovo capitolo della trilogia remake, spiegando che i contenuti saranno almeno paragonabili a quelli di Final Fantasy VII Rebirth .

L'intervista ha poi affrontato il tema della maggiore libertà promessa dal trailer, che lascia intendere un'esperienza più aperta rispetto ai capitoli precedenti. Hamaguchi ha spiegato che le scelte del giocatore influenzeranno concretamente il percorso dell'avventura e alcune diramazioni della narrazione, ma ha voluto chiarire un aspetto importante.

"Voglio essere molto chiaro riguardo al finale. Tantissimi fan ci hanno seguito per tutta questa trilogia e vogliamo offrire loro una conclusione definitiva come risposta al loro sostegno. Da questo punto di vista non è cambiato nulla: il finale sarà uno solo."

Pur escludendo finali multipli, il director ha sottolineato che le decisioni prese durante il viaggio avranno comunque un impatto significativo sull'esperienza personale del giocatore e sulle storie raccontate attraverso i contenuti secondari.

Alla domanda se sia quindi corretto aspettarsi una struttura narrativa con numerose diramazioni, Hamaguchi ha risposto positivamente, precisando però che il team ha preferito preservare l'integrità della trama principale. "Poiché Final Fantasy VII ha una base di fan molto ampia e legata alla storia principale, invece di inserire numerose biforcazioni nella trama centrale, abbiamo scelto di arricchirla attraverso i contenuti secondari, introducendo percorsi alternativi che permettono ai giocatori di personalizzare la propria esperienza."

L'obiettivo, quindi, è offrire una maggiore libertà senza compromettere la narrazione principale. Tutti i giocatori assisteranno alla stessa conclusione della trilogia, ma il modo in cui arriveranno a quel finale e le vicende vissute lungo il percorso potranno variare sensibilmente in base alle scelte compiute e alle attività secondarie affrontate.