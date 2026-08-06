ROG XREAL R1, la recensione degli occhiali ASUS che portano un monitor da 171 pollici sulla punta del naso

ROG Ally, Steam Deck e compagnia hanno un limite che conosce bene chi ci gioca: lo schermo è piccolo. E si tratta di un limite che è difficile aggirare, specie quando si è in viaggio: portarsi un monitor nello zaino non è molto pratico e non sempre è possibile attaccare il PC handheld a un TV dell'hotel. Per risolvere questo problema nascono gli ASUS ROG XREAL R1, occhiali AR che possono proiettare davanti agli occhi un display virtuale da 171 pollici in ogni condizione. Il prezzo, va detto, non è per tutti: con i loro 849 euro di listino finiscono dritti tra gli accessori di fascia molto alta. Ma dopotutto parliamo di un prodotto ROG con un pubblico ben preciso: il giocatore irriducibile che vuole l'esperienza da grande schermo e alte frequenze in ogni parte del mondo. In questa recensione andremo a vedere se questi ROG XREAL R1 mantengono davvero le loro promesse.

Il peso di circa 91 grammi e il collegamento diretto via USB-C rendono il dispositivo compatibile plug-and-play con ROG Ally, la maggior parte dei PC Handheld e alcuni smartphone (iPhone e alcuni Android top di gamma), mentre per PC e console entra in gioco il ROG Control Dock, dotato di DisplayPort 1.4 e doppia uscita HDMI 2.0. Il tutto per un prezzo di listino di 849 euro .

Il campo visivo di 57° e la luminosità di picco fino a 700 nit, con copertura sRGB al 107%, promettono un'immagine vivida anche in ambienti relativamente luminosi, mentre le lenti elettrocromiche a tre livelli (regolabili manualmente o in automatico tramite l'Auto Transparency) permettono di dosare la trasparenza a seconda del contesto d'uso. Il tracciamento 3DoF nativo, con possibilità di espansione a 6DoF, consente di ancorare lo schermo nello spazio o farlo seguire i movimenti della testa, mentre l'audio è affidato alla tecnologia Sound by Bose per un suono immersivo che non isola completamente dall'ambiente circostante.

I ROG XREAL R1 si presentano come occhiali AR da gaming pensati per sostituire un monitor tradizionale con uno schermo virtuale fino a 171 pollici , percepito a circa 4 metri di distanza. Il cuore del sistema è un pannello Micro-OLED Sony da 0,55 pollici per occhio, con risoluzione Full HD (1920 × 1080) e un refresh rate che arriva fino a 240 Hz, abbinato a una latenza di soli 3 millisecondi: numeri che, insieme al prezzo, li avvicinano più a un monitor da gaming di fascia alta che a un semplice secondo schermo.

Il ROG Control Dock che accompagna gli occhiali segue la stessa filosofia progettuale: forma sfaccettata, angoli netti, logo ROG inciso e Aim Point stilizzato, con la scocca che integra fisicamente le porte HDMI-1, HDMI-2, DisplayPort e le due USB-C sul bordo posteriore. Nella confezione sono inclusi anche il cavo USB-C per il collegamento ai vari dispositivi e una custodia rigida.

Il tutto pesa sul volto in modo molto diverso da un normale paio di occhiali: si sente la presenza dell'elettronica, ma la possibilità di regolare l'altezza delle aste mitiga un po' il fastidio alle orecchie durante sessioni prolungate . Il naso è sorretto da un ponte regolabile con clip, pensato anche per agganciare un inserto con lenti da vista graduate, incluso nella confezione. Le lenti da vista non possono essere acquistate insieme agli occhiali in Italia, ma devono essere prese separatamente dal proprio ottico di fiducia. A completare la dotazione ci sono diversi nasellini di ricambio intercambiabili (contrassegnati L e R, in tre misure), pensati per adattare la calzata alla conformazione del naso di chi li indossa e migliorare tenuta e comfort nell'uso prolungato.

Sulle stanghette spiccano le barre LED RGB che scorrono lungo il profilo esterno, utili per indicare lo stato di accensione, la batteria o le notifiche, e che aggiungono quel tocco un po' tamarro tipico della gamma Republic of Gamers. Le stanghette sono spesse e squadrate per ospitare l'elettronica, i driver audio Bose e i pulsanti fisici per regolare i tre livelli di oscuramento delle lenti elettrocromiche, che passano da una tonalità trasparente/ambrata a un nero quasi totale a seconda dell'impostazione.

Dal punto di vista estetico, i ROG XREAL R1 si discostano sia dal solito visore ingombrante, sia dal design leggero e stiloso degli smart glasses in stile Ray-Ban Meta: la montatura è avvolgente, le lenti scure nascondono completamente gli occhi a chi guarda da fuori durante l'uso, mentre il frontale è squadrato con inserti opachi che richiamano chiaramente il linguaggio estetico ROG .

Esperienza d'uso

Nell'uso quotidiano, i ROG XREAL R1 confermano gran parte delle promesse sulla carta, ma emergono anche compromessi importanti per un dispositivo da oltre 800 euro. La combinazione tra refresh rate fino a 240 Hz, tempo di risposta del pannello di 0,01 ms e una latenza motion-to-photon dichiarata tra 2 e 3 millisecondi si traduce in un'esperienza visibilmente più fluida e reattiva rispetto a un tradizionale schermo a 60 Hz, con animazioni pulite e assenza di sfarfallii evidenti anche nelle scene più concitate. È proprio negli sparatutto competitivi, nei racing game e nei titoli action più frenetici che questi numeri fanno la differenza: la maggiore fluidità aiuta a percepire con più precisione i movimenti rapidi, riducendo la sensazione di ritardo tra input e azione a schermo.

I ROG XREAL R1 si possono collegare direttamente ai PC Handheld di vari marchi, non solo a ROG Ally

Va detto, però, che il valore massimo di 240 Hz non è sempre raggiungibile: su molti contenuti entra in gioco la modalità Frame Rate Boost, che sfrutta uno scaling dell'immagine per portare il segnale a 240 Hz anche partendo da sorgenti più basse, con l'obiettivo dichiarato di ridurre blur e ghosting nei movimenti veloci. Questo scaling ha un costo in termini di nitidezza del testo, ma il vantaggio in scorrevolezza percepita può compensare il compromesso sulla definizione. Ovviamente il limite reale resta quello imposto dall'hardware collegato, per cui su un handheld come Steam Deck o ROG Ally il beneficio va sempre rapportato alla potenza della macchina che alimenta gli occhiali, non al pannello in sé.

Passando al comfort fisico, il peso di 91 grammi si fa sentire meno di quanto ci si aspetterebbe nei primi minuti, ma dopo una sessione medio-lunga le stanghette iniziano a dare fastidio: si agganciano sopra le orecchie con un meccanismo a molla, invece di essere regolabili con la precisione di un normale occhiale da vista, e stringono un bel po' anche se si provano le varie regolazioni in altezza e le diverse misure di nasellini.

Un dettaglio che mostra il passaggio dell'unico cavo dei ROG XREAL R1

Non abbiamo invece riscontrato alcun sintomo di motion sickness, complice probabilmente anche la distanza focale maggiore con cui l'immagine viene proiettata, pensata da ASUS per ridurre l'affaticamento visivo rispetto alla visione ravvicinata di uno smartphone o di un laptop. Anche l'effetto grande schermo è convincente, pur con un livello di immersione inferiore a quello di un visore: i display sono piuttosto spessi e l'apertura laterale della montatura lascia entrare molta luce ambientale.

Il collegamento diretto via USB-C funziona con vari PC handheld e resta la modalità più pratica in mobilità grazie al singolo cavo che gestisce sia il segnale video sia l'alimentazione. Il legame con ROG Ally rimane un punto di forza dell'ecosistema: qui si hanno impostazioni ben ottimizzate e il display della console rimane attivo per regolare in tempo reale luminosità, dimensioni e modalità di visualizzazione dello schermo virtuale, senza dover interrompere la sessione di gioco.

I ROG XREAL R1 hanno ovviamente anche dei LED colorati personalizzabili

Il dato più significativo in questa configurazione riguarda però i consumi: gli occhiali non hanno batteria propria e si alimentano direttamente dal dispositivo a cui sono collegati, con un assorbimento dichiarato sotto i 3W. Sul campo, questo si traduce in un impatto tutt'altro che trascurabile: su Steam Deck abbiamo misurato un consumo del 33% in 45 minuti di utilizzo, contro il 14% dello stesso intervallo senza gli occhiali collegati. ASUS raccomanda comunque una pausa di 10 minuti ogni 45-60 minuti di uso continuativo, anche se gli occhiali hanno ottenuto la certificazione TÜV Eye Comfort: c'è quindi tempo per una brevissima ricarica anche del dispositivo di gioco, almeno sulla carta.

Con i dispositivi non supportati come Nintendo Switch 2 o una grossa fetta di smartphone Android, il dock incluso nella confezione permette l'uso degli occhiali con alimentazione propria. Certo, in questi casi la semplicità d'uso del prodotto va un po' a farsi benedire, ma in vacanza i ROG XREAL R1 possono comunque avere il loro perché.

I ROG XREAL R1 con la loro custodia rigida

Peccato che col ROG Control Dock si perdano anche le scorciatoie per i menu tramite le stanghette degli occhiali. In questa modalità, infatti, i comodi tasti fisici sulla stanghetta destra non possono più essere utilizzati: ogni regolazione va gestita tramite il dock stesso o direttamente dal dispositivo sorgente. Su console, inoltre, non è possibile cambiare il tipo di immagine tramite il menu Game Visual, funzione invece disponibile su PC: una limitazione che riduce la possibilità di personalizzare la resa visiva a seconda del gioco quando si è collegati a PlayStation o Xbox.

Uso da ufficio

La compatibilità con PC rende teoricamente possibile usare i ROG XREAL R1 come monitor da lavoro, ma si tratta di uno scenario che non ce la sentiamo di consigliare. Il testo resta poco leggibile anche intervenendo sulle impostazioni disponibili per migliorarne la resa, ostacolo aggravato dal fatto che, quando si attiva il boost a 240Hz, l'elaborazione d'immagine necessaria per raggiungere quella frequenza introduce una perdita di nitidezza aggiuntiva. Il risultato è uno strumento nato e pensato per il gaming, che fatica a reggere il confronto con un monitor tradizionale non appena si passa alla lettura di documenti, fogli di calcolo o interfacce con testo piccolo.