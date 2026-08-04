L'IA continua a far felici i produttori di memorie DRAM: Samsung si riprende la vetta, cala SK hynix

A spingere tutto il settore continua a esserci una domanda che supera nettamente l'offerta, alimentata sia dalla costruzione di infrastrutture di calcolo per l'intelligenza artificiale sia dal consumo costante di moduli ad alta frequenza per server e personal computer.

Il mercato delle memorie DRAM registra un importante cambio al vertice. Secondo il report Global Memory Tracker relativo al secondo trimestre del 2026 pubblicato da Counterpoint Research, Samsung Electronics ha riconquistato la prima posizione con il 39% delle quote di mercato , tornando ai livelli di dominio espressi nel 2024. Un ribaltamento di fronte netto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando SK hynix aveva temporaneamente conquistato il primato.

Ricavi record per tutti, ma Samsung corre più degli altri

Samsung ha beneficiato soprattutto dei rincari della DRAM tradizionale utilizzata in PC, server e dispositivi mobili. L'azienda sta inoltre aumentando la propria presenza nel segmento HBM, riducendo parte del vantaggio accumulato da SK hynix negli ultimi anni. Ulteriori aumenti di prezzo attesi nel terzo trimestre potrebbero sostenere ancora i ricavi.

Quote di mercato per le memorie DRAM nel secondo trimestre 2026

SK hynix è invece scesa dal 39% al 26% di quota, pur registrando un aumento del fatturato del 214% su base annua. Il risultato è stato penalizzato dalla forte esposizione alle memorie HBM, i cui prezzi medi sono diminuiti rispetto al 2025 a causa del calo delle HBM3E e dei ritardi nel debutto delle HBM4. A incidere sono stati anche gli accordi di fornitura a lungo termine firmati in anticipo. Questi contratti fissano limiti minimi e massimi ai prezzi, impedendo a SK hynix di sfruttare pienamente i rincari più recenti della DRAM convenzionale.

Micron ha raggiunto il 25% del mercato, arrivando a un solo punto percentuale da SK hynix. Counterpoint stima che i ricavi DRAM dell'azienda siano quintuplicati rispetto al secondo trimestre del 2025, rendendo possibile un sorpasso nei prossimi trimestri.

La competizione si sta intensificando anche fuori dal gruppo dei tre principali produttori. Il produttore cinese CXMT ha aumentato i ricavi del 716%, sostenuto dalla domanda interna e dall'espansione della capacità, e inizia a entrare di prepotenza anche nei mercati consumer occidentali. L'azienda taiwanese Nanya, invece, è cresciuta del 690%. L'avvio delle consegne HBM4 per le piattaforme NVIDIA Vera Rubin e AMD Instinct MI455X, tuttavia, potrebbe modificare nuovamente gli equilibri nella seconda metà dell'anno.