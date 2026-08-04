Switch 2 a 449€ è "un gran prezzo", dice un analista, perché presto potrebbe costare 800€

Nintendo Switch 2 è la più recente console della compagnia di Kyoto e, sebbene molti giocatori l'abbiano acquistata, molti altri ancora devono buttarsi su questa nuova generazione. Spesso si aspetta che la piattaforma cali di prezzo, ma in questi anni il trend è esattamente l'opposto. Le console costano sempre di più e quindi acquistarla ora è meglio che acquistarla domani.

A dirlo è anche Daniel Ahmad, analista di Niko Partners.