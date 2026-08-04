Switch 2 a 449€ è "un gran prezzo", dice un analista, perché presto potrebbe costare 800€

Nintendo Switch 2 è la più recente console della compagnia di Kyoto e, sebbene molti giocatori l'abbiano acquistata, molti altri ancora devono buttarsi su questa nuova generazione. Spesso si aspetta che la piattaforma cali di prezzo, ma in questi anni il trend è esattamente l'opposto. Le console costano sempre di più e quindi acquistarla ora è meglio che acquistarla domani.
A dirlo è anche Daniel Ahmad, analista di Niko Partners.
Il commento di Ahmad
Il messaggio condiviso da Ahmad è strutturato come una battuta, ma fa capire bene qual è la situazione al momento. L'analista sta inoltre rispondendo a un articolo di Eurogamer che segnala come la crisi delle memorie - secondo Samsung - continuerà e peggiorerà anche nel corso del 2027.
Ahmad scrive: "Ho appena comprato un Nintendo Switch 2 per 449 dollari per questo motivo, tra l'altro. Suggerisco di comprarlo ora fintanto che costa 499 dollari. È un gran prezzo attualmente, a soli 599 dollari e se non lo compri ora per 679 dollari, potresti dover pagare oltre 800 dollari".
La battuta è legata al fatto che il prezzo delle console aumenta continuamente e molto rapidamente, quindi comprare ora la console è meglio che aspettare, se la si desidera e si può investire la cifra richiesta.
Il discorso rischia di applicarsi anche alla prossima generazione di console di Sony e Microsoft. Diteci, avete intenzione di comprare nuove console al lancio oppure aspetterete sempre uno sconto?