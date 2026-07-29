In UK, Nintendo Switch 2 ha superato le vendite di GameCube, ma la sorpresa è Xbox

"Nintendo Switch 2 ha ora superato le vendite di GameCube nel Regno Unito", ha scritto semplicemente il giornalista con un messaggio su X, "Il prossimo è Nintendo 64 ", ha aggiunto.

Non vengono riportate quantità precise a dire il vero, ma a riferire questo particolare confronto è stato Christopher Dring, giornalista che gestisce The Game Business ed ex-editor di GamesIndustry, che ha accesso a vari dati di vendita relativi al mercato retail nel Regno Unito.

Una cosa sorprendente e una non così sorprendente

Per quanto riguarda la console Nintendo, quello che sappiamo è che gli ultimi dati forniti dalla compagnia parlavano di 19,86 milioni di unità a fine marzo, effettivamente molto vicine ai 21,74 milioni di unità fatti registrare complessivamente da GameCube, dunque è molto probabile che il sorpasso sia avvenuto già anche sul piano globale.



Tuttavia, un dato piuttosto sorprendente è quello relativo a Xbox: in base a quanto riferito da Dring, le vendite delle console Microsoft sono aumentate nei primi sei mesi del 2026 rispetto all'anno precedente.

Microsoft, insomma, risulta essere "l'unico produttore di console ad aver venduto più unità nella prima metà del 2026 rispetto alla prima metà del 2025", secondo quanto riferito da Dring.

Considerando i continui cali registrati per mesi risulta sorprendente la performance di Xbox, sebbene ovviamente ci sia da vedere quali sono i numeri effettivi di queste vendite, ma è possibile che l'annunciato ulteriore incremento dei prezzi recente abbia spinto molti ad acquistare prima degli aumenti.