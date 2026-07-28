Microsoft starebbe perdendo 150 dollari per ogni Xbox venduta, Helix ha ancora senso?

Secondo quanto riferito dal giornalista Jez Corden, Microsoft starebbe perdendo 150 dollari per ogni Xbox venduta, e questo al netto dei rincari che entreranno in vigore da agosto: una situazione davvero complicata per l'azienda, specie in ottica futura.

In uno scenario del genere, si chiede infatti Corden, il progetto di lanciare Helix ha ancora senso? L'idea di una macchina pensata come un PC aperto a diversi store, che dunque non potrebbe beneficiare del modello economico che da sempre caratterizza le console, sarebbe sostenibile?

Se gli utenti potessero acquistare liberamente i propri titoli su Steam o su altri negozi digitali, Microsoft non avrebbe la certezza di recuperarne i costi tramite il proprio ecosistema e di conseguenza sarebbe costretta a guadagnare direttamente sull'hardware, facendo inevitabilmente lievitare il prezzo della piattaforma.

A ben vedere si tratterebbe di uno scenario simile a quello di Steam Machine, che opera in un ecosistema aperto ed è dunque costretta a recuperare sul prezzo di vendita, che come sappiamo è l'aspetto che gli utenti hanno gradito di meno in assoluto.