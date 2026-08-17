Il nuovo spot PlayStation è stato sommerso dalle polemiche sull'addio ai dischi

PlayStation ha pubblicato un nuovo spot televisivo che punta a valorizzare la line-up di PS5 in vista anche e soprattutto del lancio di GTA 6, Marvel's Wolverine e God of War Laufey, ma molti utenti non aspettavano che un'occasione simile per riaccendere le polemiche.

A circa un'ora dalla pubblicazione del video sui canali ufficiali, infatti, la quasi totalità dei commenti critica l'addio ai dischi, in maniera più o meno esplicita e più o meno aggressiva, fra chi si concede una battuta e chi invece lancia accuse all'azienda giapponese.

Non è dato sapere quanti "non mi piace" abbia ricevuto lo spot, ma a giudicare dal tono assolutamente monotematico dei commenti possiamo immaginare si tratti di una percentuale molto alta, a ulteriore conferma di come l'utenza ci tenga a far ascoltare la propria voce.

Tuttavia Sony ha confermato di recente che non cambierà idea sulla questione, nonostante le proteste, puntando a convincere tutti grazie alla convenienza del formato esclusivamente digitale.