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Il nuovo spot PlayStation è stato sommerso dalle polemiche sull'addio ai dischi

PlayStation ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario, ma tantissimi utenti hanno approfittato dell'occasione per riaccendere le polemiche in merito all'addio dei dischi annunciato da Sony.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/08/2026
Una delle attrici del nuovo spot PlayStation

PlayStation ha pubblicato un nuovo spot televisivo che punta a valorizzare la line-up di PS5 in vista anche e soprattutto del lancio di GTA 6, Marvel's Wolverine e God of War Laufey, ma molti utenti non aspettavano che un'occasione simile per riaccendere le polemiche.

A circa un'ora dalla pubblicazione del video sui canali ufficiali, infatti, la quasi totalità dei commenti critica l'addio ai dischi, in maniera più o meno esplicita e più o meno aggressiva, fra chi si concede una battuta e chi invece lancia accuse all'azienda giapponese.

Non è dato sapere quanti "non mi piace" abbia ricevuto lo spot, ma a giudicare dal tono assolutamente monotematico dei commenti possiamo immaginare si tratti di una percentuale molto alta, a ulteriore conferma di come l'utenza ci tenga a far ascoltare la propria voce.

Sony conferma l'abbandono dei dischi per PlayStation nonostante le proteste, vincerà con la "convenienza" Sony conferma l'abbandono dei dischi per PlayStation nonostante le proteste, vincerà con la convenienza

Tuttavia Sony ha confermato di recente che non cambierà idea sulla questione, nonostante le proteste, puntando a convincere tutti grazie alla convenienza del formato esclusivamente digitale.

Una minoranza rumorosa o qualcosa di più?

Sebbene qualcuno pensi che l'addio ai giochi su disco potrebbe portare a un calo dei prezzi su PlayStation Store, il passaggio al digitale è stato pensato soprattutto per aumentare i margini di guadagno ed è dunque improbabile che il nuovo sistema si riveli più conveniente per gli utenti.

Nel frattempo, gli appassionati continuano a bersagliare qualsiasi comunicazione di Sony con commenti decisamente critici nei confronti di questa decisione, e le proporzioni del fenomeno non accennano a diminuire.

#Sony
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