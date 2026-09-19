Due ex-PlayStation replicano lo storico video su come condividere un gioco, ma senza disco

Nel lontano 2013, durante il pieno delle polemiche contro Microsoft per quella che era inizialmente la visione di Xbox One come console caratterizzata da un invasivo DRM che complicava alquanto il possesso dei giochi attraverso un sistema di controllo online (poi interamente revocato), Sony se ne uscì con uno sketch ufficiale che fece storia .

In occasione del Tokyo Game Show 2026, due ex-PlayStation si sono ritrovati presso lo stand di Sony e hanno dato vita a una scenetta dal sapore storico, riproducendo il celebre video con le istruzioni su come condividere un gioco PS4 , solo che in questo caso si ritrovano senza disco .

Una situazione completamente diversa

Tredici anni dopo le cose sono decisamente cambiate, e ora è la stessa Sony a seguire quella filosofia che all'epoca fece scalpore nei primi annunci da parte di Microsoft, con l'intenzione di abbandonare i supporti fisici nel 2028 e ricadendo negli stessi problemi legati al concetto di possesso per i videogiochi.



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In tutto questo si inserisce la scenetta improvvisata da Yoshida e Boyes all'interno del Tokyo Game Show 2026, di fronte a vari visitatori: i due si sono messi nella stessa posa del video del 2013 come per passarsi un videogioco, solo che in mano non hanno nulla.

Non è chiaro se l'intento dei due fosse effettivamente una presa in giro della nuova politica di Sony sull'addio ai supporti fisici, è possibile anche che volessero semplicemente riprendere una sorta di meme diventato celebre ma con mezzi improvvisati.

Tuttavia, ne è venuta fuori una rivisitazione decisamente sarcastica, perché simboleggia in maniera molto efficace la situazione in cui si verranno a trovare i giocatori dopo l'abbandono dei supporto fisici nel 2028 da parte di Sony, e il post con le foto ha chiaramente iniziato a circolare online con grande successo.