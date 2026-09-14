A quanto pare lo sciopero degli utenti PS5 non ha prodotto risultati apprezzabili: a confermarlo è stato l'analista Mat Piscatella, che citando le rilevazioni effettuate da Circana ha parlato di un'operazione incapace di incidere davvero.
"Non si è verificato alcun cambiamento significativo dal punto di vista del numero di giocatori o del coinvolgimento, stando alle nostre rilevazioni", ha scritto Piscatella, facendo tuttavia riferimento al solo territorio americano.
Difficile che qualcuno si aspettasse un risultato diverso: di rado le azioni coordinate e i boicottaggi organizzati riescono a coinvolgere un numero sufficiente di persone da attirare effettivamente l'attenzione delle aziende che vorrebbero colpire.
Come sappiamo, l'organizzatore dell'iniziativa ha chiesto agli utenti che aderivano di proseguire a oltranza, anche a costo di rinunciare a GTA 6: un proposito che sembra purtroppo ancora meno plausibile per #PS5Blackout.
Il dissenso, ad ogni modo, sta crescendo
Se consideriamo che Sony ha dovuto introdurre nuove regole per gli utenti a causa dei troppi insulti legati all'addio ai dischi, è chiaro che a ben vedere il dissenso viene percepito dalla casa giapponese, sebbene magari i numeri reali della protesta siano poco significativi.
In ogni caso, lo scorso luglio Sony ha confermato l'abbandono dei dischi, evidentemente rassicurata da un trend che ormai da diversi anni ha visto il formato digitale prevalere rispetto al fisico, spinto anche dalle numerosissime e frequentissime promozioni del PlayStation Store.