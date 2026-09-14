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Lo sciopero degli utenti PS5 non ha prodotto risultati apprezzabili

Stando alle parole dell'analista Mat Piscatella, lo sciopero a cui hanno aderito alcuni utenti PS5 non avrebbe prodotto risultati significativi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/09/2026
PS5 Pro

A quanto pare lo sciopero degli utenti PS5 non ha prodotto risultati apprezzabili: a confermarlo è stato l'analista Mat Piscatella, che citando le rilevazioni effettuate da Circana ha parlato di un'operazione incapace di incidere davvero.

"Non si è verificato alcun cambiamento significativo dal punto di vista del numero di giocatori o del coinvolgimento, stando alle nostre rilevazioni", ha scritto Piscatella, facendo tuttavia riferimento al solo territorio americano.

Difficile che qualcuno si aspettasse un risultato diverso: di rado le azioni coordinate e i boicottaggi organizzati riescono a coinvolgere un numero sufficiente di persone da attirare effettivamente l'attenzione delle aziende che vorrebbero colpire.

L'organizzatore dello sciopero dei giocatori su PS5 chiede di proseguire a oltranza, a costo di rinunciare a GTA 6 L'organizzatore dello sciopero dei giocatori su PS5 chiede di proseguire a oltranza, a costo di rinunciare a GTA 6

Come sappiamo, l'organizzatore dell'iniziativa ha chiesto agli utenti che aderivano di proseguire a oltranza, anche a costo di rinunciare a GTA 6: un proposito che sembra purtroppo ancora meno plausibile per #PS5Blackout.

Il dissenso, ad ogni modo, sta crescendo

Se consideriamo che Sony ha dovuto introdurre nuove regole per gli utenti a causa dei troppi insulti legati all'addio ai dischi, è chiaro che a ben vedere il dissenso viene percepito dalla casa giapponese, sebbene magari i numeri reali della protesta siano poco significativi.

In ogni caso, lo scorso luglio Sony ha confermato l'abbandono dei dischi, evidentemente rassicurata da un trend che ormai da diversi anni ha visto il formato digitale prevalere rispetto al fisico, spinto anche dalle numerosissime e frequentissime promozioni del PlayStation Store.

#Sony
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