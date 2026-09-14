A quanto pare lo sciopero degli utenti PS5 non ha prodotto risultati apprezzabili: a confermarlo è stato l'analista Mat Piscatella, che citando le rilevazioni effettuate da Circana ha parlato di un'operazione incapace di incidere davvero.

"Non si è verificato alcun cambiamento significativo dal punto di vista del numero di giocatori o del coinvolgimento, stando alle nostre rilevazioni", ha scritto Piscatella, facendo tuttavia riferimento al solo territorio americano.

Difficile che qualcuno si aspettasse un risultato diverso: di rado le azioni coordinate e i boicottaggi organizzati riescono a coinvolgere un numero sufficiente di persone da attirare effettivamente l'attenzione delle aziende che vorrebbero colpire.

Come sappiamo, l'organizzatore dell'iniziativa ha chiesto agli utenti che aderivano di proseguire a oltranza, anche a costo di rinunciare a GTA 6: un proposito che sembra purtroppo ancora meno plausibile per #PS5Blackout.