Marathon rinvia il nuovo, grande aggiornamento a dicembre, arriva Simbiosi con il PvE permanente

Bungie ha comunicato ai giocatori una modifica ai piani relativi ai prossimi aggiornamenti Marathon . Il grande update originariamente annunciato per il 22 settembre non arriverà più in quella data: i contenuti previsti confluiranno invece nell' aggiornamento Simbiosi , in uscita l'8 dicembre , che includerà anche un nuovo telaio da corridore, un'esperienza PvE fissa, il Perimetro rinnovato, uno spazio sociale con poligono di tiro, una modalità sperimentale Team Deathmatch e un'esperienza introduttiva migliorata per i nuovi giocatori.

Novità rinviate

Prima di allora, il 6 ottobre, è previsto un aggiornamento ridotto, che ripristinerà progressi ed economia di gioco, rinnoverà le ricompense e apporterà miglioramenti generali al gioco. Lo scopo dichiarato è dare al team il tempo necessario per completare le esperienze in programma per dicembre e marzo.

Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato l'abbandono dei lanci delle stagioni a cadenza regolare: gli aggiornamenti principali non saranno più legati a scadenze prestabilite, lasciando al team maggiore flessibilità nello sviluppo, nei test e nel perfezionamento delle nuove funzionalità prima del lancio. Una decisione che, spiegano gli sviluppatori, nasce dal riconoscimento delle richieste della community, che sin dal lancio ha chiesto più complessità, varietà, un sistema di progressione più solido e maggiori stimoli a lungo termine.

Per quanto riguarda l'aggiornamento di ottobre, il team ha ammesso che la Stagione 2, Cala la notte, aveva presentato problemi sul fronte di ricompense e progressione, portando alcuni giocatori a raggiungere rapidamente i contenuti di fine gioco e lasciandone altri indietro, con ripercussioni negative sulla modalità Esfiltrazione e sul sistema di ripristino.

L'aggiornamento di ottobre includerà quindi il reset di progressione ed economia, un nuovo Pass ricompense, migliorie generali e correzioni di bilanciamento. Tornerà anche, per un periodo limitato, la modalità Viola-depositi, utile al team per raccogliere dati sull'integrazione del PvE nel sistema di progressione a ridosso di un reset.

Simbiosi, in arrivo l'8 dicembre, viene descritto come il primo passo verso il prossimo capitolo di Marathon: introdurrà un'esperienza PvE permanente che consentirà di esplorare e progredire nel mondo di gioco al di fuori del classico schema di esfiltrazione PvPvE, gettando le basi per un'evoluzione che proseguirà almeno fino a marzo, sulla base del feedback continuo dei giocatori. Il team ha infine anticipato che le prossime novità sul gioco saranno comunicate attraverso video di approfondimento degli sviluppatori e articoli regolari, a partire da un primo articolo previsto entro la fine di settembre, dedicato a come rendere Marathon un'esperienza più incentrata sulla sopravvivenza.