Marathon, l'aggiornamento 1.1.5.2 prolunga la modalità Viola-depositi e rivede alcune armi

La novità principale riguarda proprio Viola-depositi, la cui durata è stata estesa: la modalità sarà ora disponibile fino al 18 agosto . Di conseguenza, è stata aggiornata anche la disponibilità di alcuni elementi collegati all'evento. Bungie ha inoltre fatto sapere che continuerà a raccogliere i commenti dei giocatori sulla modalità sperimentale.

Bungie ha pubblicato l' aggiornamento 1.1.5.2 di Marathon , introducendo una serie di modifiche che interessano la modalità PvE sperimentale Viola-depositi , l'economia di gioco, alcune armi e diversi problemi tecnici.

Altre modifiche

Tra le modifiche di carattere generale, il modello di chiave ottenibile come ricompensa dell'Armeria ora specifica chiaramente che si tratta di una chiave del Crio-archivio.

L'aggiornamento interviene anche sui kit sponsorizzati gratuiti, che ora offrono una dotazione iniziale più consistente. L'arma di partenza avrà modifiche potenziate casuali di livello verde, mentre i kit includeranno una serie di kit medici potenziati e una granata casuale, scelta tra fumogeno, granata termica e mina antiuomo.

Più vasto l'intervento sul bilanciamento delle armi. La Scaglia-volt V22 vede il danno aumentare da 12,6 a 14,4. Bungie spiega che si tratta di un parziale annullamento del precedente nerf del 24 luglio, quando il danno dell'arma era stato ridotto da 18 a 12,6. La velocità di tracciamento del proiettile diminuirà inoltre gradualmente ogni 1,2 secondi di permanenza, fino a un massimo del 30%. È stata anche ridotta la cadenza operativa a 540 colpi al minuto, soglia oltre la quale il surriscaldamento dell'arma provoca una diminuzione della cadenza di circa il 20%. Per la KKV-9SD, invece, aumenta la capacità base del caricatore, che passa da 23 a 28 colpi. Le dimensioni dei caricatori sono state adeguate di conseguenza in base al valore della relativa statistica. Rimane invece invariata a 87 colpi la capacità garantita dalla modifica Caricatore Tamburo per fléchette di prestigio. È stato inoltre corretto un problema che impediva ad alcune modifiche per caricatore di fornire i colpi aggiuntivi previsti. La Spezza-circuiti V85 riceve infine una correzione tecnica relativa alla modifica Delimitatore: overclocking di prestigio, che ora è nuovamente accessibile dopo la risoluzione di un problema di stabilità.

Parlando di ricompense, Bungie ha corretto un problema per cui alcuni giocatori non ricevevano risorse o schemi dopo aver acquistato tramite LUX determinati elementi del Pass ricompense. Risolto anche un errore del Negozio che impediva di visualizzare alcuni elementi dei pacchetti disponibili anche singolarmente nel catalogo.

Insomma, ci troviamo di fronte a una classica patch di bilanciamento, anche se con interventi che interesseranno molto i giocatori attivi.