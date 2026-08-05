Super Robot Wars Y celebra i 35 anni della serie con un aggiornamento gratuito e un DLC a tema

Super Robot Wars Y si unisce alle celebrazioni per il 35° anniversario della serie con un aggiornamento gratuito e il nuovo DLC Anniversary Expansion Pack , entrambi disponibili da oggi. I contenuti aggiuntivi ampliano il gioco con nuove missioni, unità giocabili e strumenti per accelerare la progressione.

Altre novità

Con l'aggiornamento viene inoltre innalzato a 200 il livello massimo dei piloti, mentre debutta la nuova modalità BOOST. Quest'ultima è pensata per rendere più rapida la crescita delle unità e dei personaggi, garantendo il doppio di Esperienza, crediti e MXP. Allo stesso tempo, vengono ridotti i costi necessari per modificare le astronavi e addestrare i piloti.

Più consistente è invece il contenuto del Anniversary Expansion Pack, disponibile anch'esso da oggi. L'espansione aggiunge 33 nuove missioni Area e una missione bonus intitolata Anniversary Expansion Purchase mission. A queste si aggiungono cinque nuove unità giocabili, un nuovo Assist Crew Member e 12 nuove armi utilizzabili da tutte le unità.

Super Robot Wars Y mantiene la struttura tipica della serie, combinando combattimenti strategici su campi di battaglia a griglia con un ampio cast di mech e piloti provenienti da diversi anime. I giocatori possono personalizzare le proprie unità attraverso un sistema di potenziamento e sfruttare armi e abilità differenti per affrontare le battaglie, all'interno di una storia originale che riunisce diversi universi della tradizione mecha. È disponibile su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.