Super Robot Wars Y celebra i 35 anni della serie con un aggiornamento gratuito e un DLC a tema

Super Robot Wars Y si unisce alle celebrazioni per il 35° anniversario della serie con un aggiornamento gratuito e il nuovo DLC Anniversary Expansion Pack, entrambi disponibili da oggi. I contenuti aggiuntivi ampliano il gioco con nuove missioni, unità giocabili e strumenti per accelerare la progressione.
L'aggiornamento gratuito introduce innanzitutto due nuove missioni commemorative. La prima celebra il traguardo dei 20 milioni di copie vendute complessivamente dalla serie Super Robot Wars, mentre la seconda è dedicata al 35° anniversario. Entrambe possono essere sbloccate completando determinati obiettivi nel Capitolo 2.
Altre novità
Con l'aggiornamento viene inoltre innalzato a 200 il livello massimo dei piloti, mentre debutta la nuova modalità BOOST. Quest'ultima è pensata per rendere più rapida la crescita delle unità e dei personaggi, garantendo il doppio di Esperienza, crediti e MXP. Allo stesso tempo, vengono ridotti i costi necessari per modificare le astronavi e addestrare i piloti.
Più consistente è invece il contenuto del Anniversary Expansion Pack, disponibile anch'esso da oggi. L'espansione aggiunge 33 nuove missioni Area e una missione bonus intitolata Anniversary Expansion Purchase mission. A queste si aggiungono cinque nuove unità giocabili, un nuovo Assist Crew Member e 12 nuove armi utilizzabili da tutte le unità.
Super Robot Wars Y mantiene la struttura tipica della serie, combinando combattimenti strategici su campi di battaglia a griglia con un ampio cast di mech e piloti provenienti da diversi anime. I giocatori possono personalizzare le proprie unità attraverso un sistema di potenziamento e sfruttare armi e abilità differenti per affrontare le battaglie, all'interno di una storia originale che riunisce diversi universi della tradizione mecha. È disponibile su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.