Super Robot Wars Y svela la data di uscita dell'espansione Infinite Darkness e di un grande update gratuito

Prosegue il supporto post‑lancio per Super Robot Wars Y: Bandai Namco ha annunciato che la versione 1.3.0 è disponibile da oggi, 21 aprile, mentre l'espansione a pagamento Expansion Pack: Infinite Darkness debutterà domani, 22 aprile.

L'update introduce le Area Mission "Revol. War" e "NOAH Brand's Battles", entrambe composte da tre episodi, l'Episode 1: Contact dell'Expansion Pack e le missioni limitate "Visitors from Another World" e "The Wight of Purpose".