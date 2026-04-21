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Super Robot Wars Y svela la data di uscita dell'espansione Infinite Darkness e di un grande update gratuito

Super Robot Wars Y si espande: Bandai Namco annuncia l'update gratuito 1.3.0 e l'arrivo dell'espansione Infinite Darkness, ricca di nuove missioni, unità e un livello di difficoltà inedito.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/04/2026
Un robot di Super Robot Wars Y
Super Robot Wars Y
Super Robot Wars Y
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Prosegue il supporto post‑lancio per Super Robot Wars Y: Bandai Namco ha annunciato che la versione 1.3.0 è disponibile da oggi, 21 aprile, mentre l'espansione a pagamento Expansion Pack: Infinite Darkness debutterà domani, 22 aprile.

L'update introduce le Area Mission "Revol. War" e "NOAH Brand's Battles", entrambe composte da tre episodi, l'Episode 1: Contact dell'Expansion Pack e le missioni limitate "Visitors from Another World" e "The Wight of Purpose".

Le novità dell’espansione

La parte più corposa è però l'espansione Infinite Darkness, che aggiunge 26 nuove Area Mission, il livello di difficoltà Master e otto nuove unità giocabili tratte dalle serie animate Space Runaway Ideon, Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack - Beltorchika's Children, Idolmaster Xenoglossia, Star Driver the Movie, Cross Ange: Rondo of Angel and Dragon ed Eureka Seven Hi‑Evolution. Tutti i contenuti sono stati presentati nel trailer che trovate qui sotto.

Il primo DLC di Super Robot Wars Y ha una data di uscita e aggiungerà nuovi mech dagli anime giapponesi Il primo DLC di Super Robot Wars Y ha una data di uscita e aggiungerà nuovi mech dagli anime giapponesi

Di seguito l'elenco completo dei contenuti dell'espansione:

  • Otto nuove unità giocabili
  • 26 nuove Missioni d'Area
  • Un nuovo membro Assist Crew
  • Aggiunta la modalità difficile "MASTER"
  • Missione bonus "Bonus per l'acquisto dell'Expansion Pack"
  • Power Parts: "A. Advent Cross Badge" e "A. Advent Starlight Badge"
  • Crediti: 100.000
  • MXP: 6.000
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