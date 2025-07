Super Robot Wars Y si mostra con un trailer ricco d'azione e svela Godzilla Ultimate

Mecha vs Godzilla?

In arrivo il 28 agosto su PS5, Nintendo Switch e PC (via Steam), Super Robot Wars Y segna il ritorno in grande stile di una delle serie videoludiche più amate dagli appassionati di anime e mecha. Il gioco riunisce in un unico universo narrativo alcuni tra i franchise giapponesi più iconici, tra cui Mobile Suit Gundam, Macross Delta e Code Geass: Lelouch of the Rebellion, dando vita a un crossover spettacolare che celebra i giganti d'acciaio e le emozioni che solo il genere sa offrire.

L'esperienza di gioco si fonda su combattimenti tattici a turni, dove ogni decisione strategica può fare la differenza. I giocatori devono sfruttare al meglio il posizionamento e le abilità peculiari dei loro robot, che possono essere potenziati investendo le risorse e i crediti ottenuti durante le missioni, per affrontare sfide sempre più complesse.