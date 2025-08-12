Un clone di Palworld è arrivato su Switch e chiaramente non è un problema per Nintendo

Non pare quindi una buona idea andare a dar fastidio a Nintendo, ma qualcuno ha deciso che potrebbe valerne la pena visto che è stato pubblicato un gioco-clone di Palworld direttamente sull'eShop di Nintendo Switch.

Palworld - il "Pokémon con le pistole" - e Nintendo non sono in buoni rapporti, visto che la compagnia di Kyoto ha deciso di fare causa agli sviluppatori per costringerli ad eliminare una serie di caratteristiche che ricordano la serie di GameFreak dedicata ai mostriciattoli tascabili.

I dettagli sul clone di Palworld

Il videogioco si chiama Palland e costa 9,99€, ma è in offerta a 3,99€ fino al 13 agosto. Come potete vedere dal video qui sotto, si tratta di un classico survival game creato con due spicci, visivamente tutt'altro che d'impatto.

La descrizione ufficiale recita: "Entra nel mondo di Palland, un avvincente gioco di sopravvivenza, costruzione ed esplorazione in cui tutto inizia con una modesta base. In un ambiente vasto e pericoloso, sei tu a decidere come raccogliere risorse, ampliare il tuo rifugio e affrontare creature selvagge che possono essere sia una minaccia che una preziosa fonte di potere."

Ci sono tre mappe, la possibilità di raccogliere vari materiali e costruire una elaborata base, sistemi "survival" come la fame, mostri da combattere e missioni "dinamiche". Ciò che manca è qualsiasi tipo di contenuto che ricordi Pokémon: le creature non si possono catturare e il loro design non ricorda realmente le creature di GameFreak.

È quindi un clone basilare di Palworld e il suo scopo ovviamente è farsi notare per l'assonanza del nome e la somiglianza del design della protagonista, senza però correre rischi con Nintendo. Visto che il gioco è stato pubblicato, pare sia sufficiente.