Dopo 7 anni, Red Dead Redemption 2 ha ancora un segreto che i fan stanno svelando passo passo

Red Dead Redemption 2 è disponibile dal 2018 ma ancora oggi ci sono dei segreti da svelare, come uno che è stato scoperto e non del tutto risolto dai giocatori.

I dettagli sul segreto di Red Dead Redemption 2

Come è possibile vedere anche nel video qui sotto, vicino a Heartland Oil Fields in Red Dead Redemption 2 è possibile trovare un palo con uno strano simbolo di un ragno, che appare però solo tra le 3 e le 4 del mattino. Posizionando la forma del ragno sulla mappa (cosa che si deve fare con strumenti esterni, non si può fare nel gioco) si scopre che ogni gamba del ragno porta a un altro palo del telegrafo con una decorazione a ragnatela e una piuma, alla quale si può anche sparare.

Se si va al centro del ragno, si trova un'altra ragnatela nascosta in un albero che indica di andare a nord trovando così un altro palo che, se danneggiato nella parte bassa da colpi d'arma da fuoco, rivela di andare a ovest a un ennesimo palo, che punta a nord-ovest in un fortino nel quale sono presenti delle chitarre. Inoltre, il forte e il fiume formano il simbolo di una chitarra, lo stesso presente su uno degli ultimi pali usati come indicazione.

Il problema è che questo è il punto nel quale le ricerche si sono fermate. Nessuno ha ancora capito esattamente qual è il passaggio successivo e come fare a proseguire in questa sorta di caccia al tesoro. Il video si pone la domanda se il segreto sia legato a una missione che ha luogo nel fortino, ma per ora non c'è una vera risposta. Voi che ne pensate?

Ricordiamo infine che da circa un mese Red Dead Redemption è disponibile su Switch 2, PS5, Xbox, mobile e "gratis" con Netflix, PS Plus e GTA+.