Red Dead Redemption 2 diventa Pokémon: catture e scontri nel Far West grazie a una mod fuori di testa

Come già accaduto per altri suoi progetti, nel video Blurbs mostra parte del processo creativo e del codice della mod con il suo solito taglio ironico. In questo caso assistiamo alla nascita delle "Arthur Ball" e ai primi, disastrosi tentativi di usarle contro un orso.

Blurbs, modder e youtuber noto per le sue creazioni PC decisamente sopra le righe, ha trasformato Red Dead Redemption 2 in una sorta di gioco della serie Pokémon , completo di meccaniche di cattura, combattimenti a turni e persino "capipalestra" da affrontare.

Siete pronti a catturare tutti gli animali di Red Dead Redemption 2

Successivamente riesce a realizzare una schermata dedicata alla "squadra" di animali del giocatore, con tanto di mosse assegnabili. Infine modifica il gioco in modo che sia possibile puntare un NPC umano con la pistola e sfidarlo a un combattimento tra animali, con la telecamera che si trasforma in un vero duello in stile Pokémon.

Come accennato in apertura, Blurbs ha già creato numerose mod caotiche e sperimentali, che però raramente rende pubbliche perché troppo grezze e complesse da gestire. Questa volta, però, farà un'eccezione: il modder ha dichiarato che intende pubblicare il progetto, anche se non è chiaro quando sarà effettivamente disponibile.

"Di solito non pubblico le mod che realizzo perché sono un caos totale e richiedono l'uso combinato di più programmi, e questa non fa eccezione", spiega Blurbs alla fine del video. "Detto ciò, proverò comunque a pubblicarla. Mi servirà un po' di tempo per ripulire il codice, ma questa mod funziona in particolare insieme al software di streaming. Tecnicamente puoi usarla anche senza fare streaming, basta avere OBS installato."