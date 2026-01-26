Red Dead Redemption 2 in versione PS5 e Xbox Series è realtà? "Non perdete la speranza"

L'avventura western è uno dei più grandi capolavori dello sviluppatore e ha raccolto negli anni molti fan che non vedono l'ora di poter giocare a una versione ottimizzata per l'attuale generazione. Ora, uno YouTuber ha condiviso alcune informazioni incoraggianti sul progetto .

Sebbene i fan di Rockstar Games siano perlopiù focalizzati su GTA 6, previsto per novembre 2026, c'è un altro grande gioco della compagnia molto atteso: Red Dead Redemption 2 in versione PS5 e Xbox Series X | S .

Cosa ha svelato lo YouTuber su Red Dead Redemption 2

La fonte è Reece Reilly, uno YouTuber che di tanto in tanto condivide qualche leak (principalmente sul mondo Nintendo, ma non solo). Ovviamente quanto riportato è da considerarsi nulla più che un rumor.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Rispondendo a un altro utente, Reilly ha dichiarato: "Posso dirti al 100% che conosco 8 sviluppatori che hanno lavorato alla versione next gen di RDR2. È una cosa reale, ma Rockstar fa quello che vuole per quanto riguarda le date di uscita: forse le tempistiche di sviluppo di GTA 6 hanno cambiato il calendario delle pubblicazioni per tutto il resto, chi lo sa. Tutto quello che so è che degli sviluppatori ci hanno lavorato e che prima o poi arriverà."

Quando gli sono poi state chieste ulteriori informazioni, ha affermato: "Rockstar è fortemente compartimentata, quindi se dicessi troppo sarebbe facile per Rockstar capire da dove provengono le informazioni. Lo sto dicendo più che altro come una cortesia per far sapere ai fan di Rockstar che il sogno non è morto e che prima o poi arriverà, quindi non perdete la speranza."

"Se dovessi fare un'ipotesi basandomi sulle poche informazioni che conosco, penso che inizialmente avessero pianificato un'uscita anticipata, ma che il cambiamento delle tempistiche legate a GTA 6 abbia causato un forte ritardo. Personalmente non credo che lo vedremo prima della fine del 2027, soprattutto perché pubblicare RDR2 adesso toglierebbe slancio alle vendite di RDR1 (che non è uscito da molto) e con GTA 6 in arrivo verso la fine di quest'anno vogliono che domini la scena almeno per un anno prima di prendere anche solo in considerazione l'idea di una versione next gen di RDR2."

Voi che pensate? In ogni caso, pare che anche senza versione PS5 e Xbox Series X | S l'opera non abbia difficoltà a ottenere risultati, visto che le vendite di Red Dead Redemption 2 continuano a ritmo impressionante: è tra i giochi più venduti di sempre.