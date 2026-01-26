Cronos: The New Dawn per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile Cronos: The New Dawn per PS5 a 39,28 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 35%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni dall'uscita, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un gioco per gli amanti delle avventure inquietanti
Si tratta di un gioco horror di sopravvivenza in terza persona, con ambientazioni retro-futuristiche alternate all'atmosfera dell'Europa orientale. In questo mix tra passato e futuro dovrai affrontare creature inquietanti e dovrai sopravvivere sfruttando le tue abilità, nonché utilizzando strategie differenti.
Tra gli aspetti più interessanti del gameplay troviamo la manipolazione di anomalie temporali per farti strada, ma dovrai anche cercare risorse ed estrarre Essenze, quest'ultime molto importanti per il tuo viaggio. Se sei interessato e vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.