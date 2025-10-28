1

Cronos: The New Dawn è in offerta su Amazon al suo minimo storico, approfittane subito

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo di Cronos: The New Dawn.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/10/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta molto interessante e allettante su Cronos: The New Dawn per PlayStation 5 che viene scontato del 13% e venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 51,90€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Cronos: The New Dawn è un intenso horror di sopravvivenza in terza persona che trascina il giocatore in un mondo devastato, dove ogni scelta può segnare la linea sottile tra vita e morte. In questa realtà distorta, il passato è la chiave per salvare il futuro: manipolare il tempo diventa l'unica speranza per sopravvivere e cambiare il corso degli eventi.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay ruota attorno al concetto di adattamento. Ogni risorsa è preziosa e la pianificazione è essenziale per esplorare ambienti desolati, raccogliendo provviste e munizioni in quantità limitate. Le anomalie temporali, se usate con astuzia, permettono di aggirare trappole, blocchi e pericoli mortali.

Ma il vero orrore si manifesta con la "Fusione": i nemici abbattuti possono essere assorbiti da altre creature, trasformandole in mostri più veloci, forti e spietati. È fondamentale bruciare i cadaveri prima che questo processo avvenga, mantenendo il controllo del campo di battaglia. Per ulteriori dettagli e approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.

