Cronos: The New Dawn è in offerta su Amazon al suo minimo storico, approfittane subito

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta molto interessante e allettante su Cronos: The New Dawn per PlayStation 5 che viene scontato del 13% e venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 51,90€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Cronos: The New Dawn è un intenso horror di sopravvivenza in terza persona che trascina il giocatore in un mondo devastato, dove ogni scelta può segnare la linea sottile tra vita e morte. In questa realtà distorta, il passato è la chiave per salvare il futuro: manipolare il tempo diventa l'unica speranza per sopravvivere e cambiare il corso degli eventi.