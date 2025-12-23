Amazon Echo Show 11, la recensione dello schermo intelligente tuttofare

Nell'ecosistema di speaker di Amazon, gli Echo Show rappresentano una proposta interessante e generalmente apprezzata dall'utenza, perché coniugano le qualità di un altoparlante smart wireless con la versatilità di uno schermo touch. Inutile dire che questa combinazione ha aperto le porte a un ampio spettro di applicazioni aggiuntive oltre alla semplice riproduzione di musica e suoni, con buona parte di queste legate alle funzioni di smart home e ai servizi e prodotti di Amazon stessa. In queste settimane l'azienda fondata da Jeff Bezos ha lanciato la nuova generazione di questi prodotti, con Echo Show 8 ed Echo Show 11 che per la prima volta unificano estetica e funzionalità, differenziandosi tra di loro soltanto per la "taglia" dello schermo. Scopriamo quindi se vale la pena alleggerire il portafoglio per portarseli a casa nella nostra recensione dell'Amazon Echo Show 11 .

È poi presente una videocamera frontale da 13 MP con zoom 3.3x e inquadratura automatica più che discreta, ma il suo funzionamento è limitato visto che le videochiamate possono essere fatte solo all'interno dell'ecosistema Amazon, quindi o tra altri Echo Show o con smartphone attraverso l'app Alexa. Difficile quindi che possa essere preferito questo sistema rispetto ai tanti altri più diffusi. Più probabile che venga quindi adoperata come camera di sorveglianza attraverso il sistema Live View. Da segnalare come stavolta non sia presente una tendina fisica per oscurare la telecamera, ma semplicemente un tasto tramite la quale è possibile escluderla; chi è particolarmente attendo alla privacy o diffidente rispetto alle garanzie di Amazon potrebbe trovarlo un problema.

Il display invece è un pannello LCD da 11 pollici (10,95 per la precisione) di buona qualità, con risoluzione 1920 x 1200, ben leggibile e con un ampio angolo di visione, decisamente superiore rispetto agli Echo Show precedenti. I colori sono brillanti e nitidi e i neri discreti, sebbene tendenti un po' al grigio. Non c'è il supporto all'HDR.

Inoltre l'AZ3 Pro gestisce in maniera ancora migliore la rilevazione dei comandi audio nel contesto ambientale, con i rumori e le interferenze più o meno normali all'interno del contesto di utilizzo casalingo. Nella nostra esperienza abbiamo potuto notare un'alta precisione di Echo Show 11, che è riuscito praticamente sempre a catturare i nostri comandi anche ben al di fuori del silenzio ambientale ideale.

Le caratteristiche tecniche dell'Echo Show 11 partono dal nuovo processore AZ3 Pro , che amplia le capacità audio dell'AZ3 montato sugli altri Echo di quest'anno e aggiunge il supporto per modelli linguistici all'avanguardia e transformer visivi. Accanto ad esso, la piattaforma sensoriale proprietaria Omnisense controlla i sensori presenti per garantire un'esperienza più articolata.

Design

L'Echo Show 11 è il successore dell'Echo Show 10 uscito nel lontano 2021, un periodo piuttosto lungo che ha determinato prevedibilmente diversi cambiamenti nella forma e nella sostanza del prodotto. O meglio, ha portato sia cambiamenti che conferme, come vedremo in seguito.

Il design dell'Amazon Echo Show 11 è più elegante e pulito rispetto al modello precedente

La differenza più evidente è nel design adottato stavolta, che differisce sostanzialmente da quello del predecessore. L'Echo Show 10 infatti era in buona sostanza un tablet "attaccato" a un cilindro, con quest'ultimo che era sì l'alloggiamento dell'altoparlante vero e proprio, ma possedeva anche un sofisticato sistema motorizzato che faceva ruotare lo schermo automaticamente in base agli spostamenti dell'utente.

Con Echo Show 11 invece il tablet è attaccato a una sfera schiacciata, stavolta però in maniera fissa, senza possibilità di variare posizione e angolatura dello schermo. Questo è un problema perché, sebbene l'angolo di visione del display sia piuttosto ampio, è chiaro che la fruizione ottimale è ad un'angolatura ben precisa che non può essere del tutto garantita se il dispositivo viene appoggiato su mobili di altezza non ideale.

L'accessorio aggiuntivo da 40€ per poter regolare l'inclinazione è una scelta molto discutibile

Per ottenere questa funzionalità aggiuntiva è necessario affidarsi ad un accessorio, un supporto regolabile compatibile sia con Echo Show 11 che con Echo Show 8; in pratica è una base che si aggancia magneticamente in maniera semplicissima al fondo del dispositivo e che garantisce appunto la possibilità di ruotare e modificare l'angolazione dell'intero set, così da renderlo adattabile a un posizionamento a differenti altezze da terra. La scelta di vendere separatamente questo accessorio, per di più ad un prezzo davvero eccessivo di 39,99€, ci sembra un passo falso di Amazon abbastanza evidente.

Al di là di questo, Echo Show 11 è indubbiamente un prodotto più aggraziato ed elegante del predecessore: le linee sono più armoniose, moderne e pulite, inoltre lo schermo presenta cornici decisamente meno spesse, restituendo un aspetto senza dubbio migliore al colpo d'occhio e capace di integrarsi piacevolmente nell'arredamento di casa.