Windows 11 si prepara ai monitor oltre i 1000 Hz: Microsoft alza il limite del refresh rate fino a 5000 Hz

In particolare, nelle build di anteprima 26100.8106 e 26200.8106 , Microsoft avrebbe introdotto la possibilità per i monitor di segnalare frequenze di aggiornamento superiori a 1000 Hz . Questa modifica indica che il sistema operativo si sta preparando per una nuova generazione di display ultraveloci.

Windows 11 supporterà monitor fino a 5.000Hz?

L'informazione è stata individuata dal sito specializzato Blur Busters, noto per le analisi tecniche sui monitor ad alte prestazioni. Secondo il portale, Microsoft starebbe valutando di portare il limite teorico fino a 5000 Hz, anche se al momento non esistono display commerciali in grado di raggiungere simili valori. AOC Agon Q27G4ZDR, la recensione del monitor QD-OLED da 240Hz con un prezzo imbattibile Solo pochi produttori hanno recentemente annunciato display da 1000 Hz, mentre la maggior parte dei monitor ad alte prestazioni si colloca tra 400 e 500 Hz, già considerati più che sufficienti per il gaming competitivo.

Tuttavia Microsoft sembra voler preparare il sistema operativo con largo anticipo rispetto all'evoluzione dell'hardware. Questo approccio consentirebbe ai futuri monitor di sfruttare immediatamente le loro capacità senza limitazioni software.