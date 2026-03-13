Windows 11 si prepara ai monitor oltre i 1000 Hz: Microsoft alza il limite del refresh rate fino a 5000 Hz

Microsoft sta preparando Windows 11 per supportare monitor con frequenze di aggiornamento estremamente elevate, anticipando una possibile evoluzione del mercato dei display da gaming.
Secondo quanto emerso in un recente aggiornamento del blog dedicato alle versioni di anteprima del sistema operativo, il limite massimo del refresh rate potrebbe essere esteso ben oltre gli attuali standard.
In particolare, nelle build di anteprima 26100.8106 e 26200.8106, Microsoft avrebbe introdotto la possibilità per i monitor di segnalare frequenze di aggiornamento superiori a 1000 Hz. Questa modifica indica che il sistema operativo si sta preparando per una nuova generazione di display ultraveloci.
Windows 11 supporterà monitor fino a 5.000Hz?
L'informazione è stata individuata dal sito specializzato Blur Busters, noto per le analisi tecniche sui monitor ad alte prestazioni. Secondo il portale, Microsoft starebbe valutando di portare il limite teorico fino a 5000 Hz, anche se al momento non esistono display commerciali in grado di raggiungere simili valori. AOC Agon Q27G4ZDR, la recensione del monitor QD-OLED da 240Hz con un prezzo imbattibile Solo pochi produttori hanno recentemente annunciato display da 1000 Hz, mentre la maggior parte dei monitor ad alte prestazioni si colloca tra 400 e 500 Hz, già considerati più che sufficienti per il gaming competitivo.
Tuttavia Microsoft sembra voler preparare il sistema operativo con largo anticipo rispetto all'evoluzione dell'hardware. Questo approccio consentirebbe ai futuri monitor di sfruttare immediatamente le loro capacità senza limitazioni software.
Come migliorerebbe la percezione del movimento? Ulteriori dettagli su Windows 11 e le frequenze d'aggiornamento dei monitor
Dal punto di vista tecnico, frequenze di aggiornamento sempre più elevate possono migliorare notevolmente la percezione del movimento. Secondo Blur Busters, già a circa 10 Hz il movimento diventa percepibile rispetto a una sequenza di immagini statiche, mentre intorno ai 100 Hz lo sfarfallio tende a scomparire.
Con refresh rate di 1000 Hz, invece, l'effetto di motion blur potrebbe praticamente sparire su schermi di dimensioni ridotte.
Teoricamente, arrivando a 10.000 Hz, anche gli artefatti di movimento sui display più grandi potrebbero scomparire completamente. Nonostante queste prospettive, raggiungere valori come 5000 Hz resta per ora altamente teorico.