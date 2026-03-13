Alan Wake 2 e Control: Ultimate Edition sfrutteranno il PSSR 2.0 di PS5 Pro con un aggiornamento

Remedy Entertainment ha annunciato che Alan Wake 2 e Control: Ultimate Edition riceveranno presto aggiornamenti dedicati che introdurranno il supporto alla nuova versione del PSSR su PS5 Pro, portando miglioramenti alla stabilità dell'immagine e la nitidezza in movimento.

Per chi non lo sapesse, il PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) è la tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale esclusiva di PS5 Pro. Consente di ricostruire l'immagine a risoluzioni molto più elevate partendo da un rendering inferiore, ottenendo maggiore nitidezza, qualità visiva e/o prestazioni più stabili.