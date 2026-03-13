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Alan Wake 2 e Control: Ultimate Edition sfrutteranno il PSSR 2.0 di PS5 Pro con un aggiornamento

Alan Wake 2 e Control: Ultimate Edition riceveranno aggiornamenti per sfruttare il nuovo PSSR 2.0 di PS5 Pro, migliorando nitidezza e qualità visiva, con altri giochi che seguiranno a breve.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/03/2026
Alan Wake 2
Control
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Remedy Entertainment ha annunciato che Alan Wake 2 e Control: Ultimate Edition riceveranno presto aggiornamenti dedicati che introdurranno il supporto alla nuova versione del PSSR su PS5 Pro, portando miglioramenti alla stabilità dell'immagine e la nitidezza in movimento.

Per chi non lo sapesse, il PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) è la tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale esclusiva di PS5 Pro. Consente di ricostruire l'immagine a risoluzioni molto più elevate partendo da un rendering inferiore, ottenendo maggiore nitidezza, qualità visiva e/o prestazioni più stabili.

Altri giochi supporteranno il nuovo PSSR nelle prossime settimane e mesi

Nei giorni scorsi Sony ha presentato ufficialmente la nuova versione del PSSR, con Resident Evil Requiem come primo titolo a supportarla nativamente, mostrando risultati particolarmente convincenti.

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Per i giochi che già integrano la prima iterazione del PSSR su PS5 Pro sarà possibile attivare la funzione "Enhance PSSR Image Quality", che verrà aggiunta con un aggiornamento della console. Questa opzione forza l'uso della versione aggiornata dell'upscaler e quindi dei potenziali benefici alla qualità dell'immagine.

Le vendite di PS5 Pro hanno ricevuto una spinta dalla nuova PSSR? Le vendite di PS5 Pro hanno ricevuto una spinta dalla nuova PSSR?

Tuttavia, per i titoli che la supportano nativamente dal lancio (come Requiem) o tramite patch, come appunto Control e Alan Wake 2, è lecito aspettarsi miglioramenti più evidenti. Dunque è probabile che nelle prossime settimane anche altri studi decidano di aggiornare i propri giochi per sfruttare appieno il nuovo PSSR, una notizia sicuramente positiva per i possessori di PS5 Pro.

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