Come gira Resident Evil Requiem su PS5 e Xbox? Ecco l'analisi di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato l'immancabile analisi tecnica di Resident Evil Requiem, analizzando le prestazioni del gioco su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X e S: ecco com'è andata.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/02/2026
Grace, una dei protagonisti di Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Digital Foundry ha pubblicato l'immancabile analisi che risponde a una delle domande che tutti gli appassionati si pongono in queste ore: come gira Resident Evil Requiem su PS5 e Xbox Series X|S?

A quanto pare la risposta sintetica è "bene, molto bene", e pare che su PlayStation 5 Pro il gioco Capcom sia addirittura brillante, riuscendo a sfruttare molto bene la componentistica hardware della più potente console attualmente sul mercato.

Su questa piattaforma Resident Evil Requiem gira a 60 fps quasi sempre costanti con ray tracing attivo, cosa che trasforma letteralmente la grafica senza però perdere dettagli, grazie a un sistema di temporal upscaling che riesce a restituire un'immagine molto vicina ai 4K nativi pur partendo da una risoluzione effettiva poco superiore ai 1080p.

Resident Evil Requiem, la recensione di un horror straordinario diviso a metà Resident Evil Requiem, la recensione di un horror straordinario diviso a metà

Optando invece per la modalità a 120 Hz, il gioco rinuncia sia al ray tracing che all'upscaling avanzato, puntando piuttosto sul semplice FSR ma garantendo prestazioni elevate, supportate dal VRR per un'esperienza che r imane molto fluida sugli schermi compatibili con queste frequenze di aggiornamento.

Le versioni PS5 e Xbox Series X

Accolto dalla stampa internazionale con voti stellari, Resident Evil Requiem si presenta su PS5 e Xbox Series X con una versione pressoché identica, caratterizzata da una risoluzione poco superiore ai 1080p a cui è stato applicato uno spatial upscaler per produrre un output superiore di buona qualità, puntando anche qui ai 60 frame al secondo.

E Xbox Series S? Pur dovendo scendere ancora con la risoluzione, che si aggira intorno ai 720p, e riunciare ad alcuni effetti, la console economica di casa Microsoft sorprende per la solidità delle prestazioni, che si confermano ottime.

