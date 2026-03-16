PS5 Pro riceve oggi la versione aggiornata della PSSR, ecco i giochi supportati

La casa giapponese ha annunciato quali sono i giochi supportati dalla nuova PlayStation Spectral Super Resolution, che possono dunque trarre subito giovamento da un sistema di ricostruzione delle immagini più preciso e stabile anche nelle sequenze di movimento.

Le parole degli sviluppatori

"È fantastico vedere come PlayStation sia in grado di continuare a superare i limiti dell'hardware di PlayStation 5 Pro", ha dichiarato Tatu Aalto, graphics technical director di Remedy, che ha aggiornato sia Alan Wake 2 che Control: Ultimate Edition alla nuova PSSR.

Uno degli scenari di Alan Wake 2 su PS5 Pro con la nuova PSSR

"La tecnologia PSSR aggiornata migliora la qualità e la stabilità dell'upscaling delle immagini. Tali miglioramenti consentono di eseguire un campionamento efficiente senza compromettere la stabilità dell'immagine."

"La nuova PSSR risponde rapidamente ai cambiamenti visivi nei giochi, mantenendo i movimenti nitidi e migliorando al contempo la stabilità temporale. Control e, in particolare, Alan Wake 2 traggono vantaggio da questi miglioramenti su PS5 Pro, offrendo una qualità dell'immagine migliore e più stabile."

"Con l'ultimo aggiornamento della PSSR, Silent Hill f adesso offre un'esperienza di gioco ancora più fluida", ha detto invece Konami. "Ogni minimo dettaglio, dai fili d'erba che ondeggiano al vento alle ombre proiettate a terra, è reso in modo ancora più nitido e ti trasporta nel Giappone degli anni '60 avvolto dalla nebbia."

"Con la nuova PSSR stiamo offrendo un miglioramento significativo nella qualità delle immagini, pur mantenendo fotogrammi stabili nelle modalità Fidelity e Performance", ha dichiarato Maciej Kurowski, technical director di BioWare, parlando di Dragon Age: The Veilguard.

"Siamo rimasti colpiti dalla qualità degli effetti di frammenti e particelle con questo ultimo aggiornamento, che contribuisce a dare vita ai momenti chiave del gioco attraverso una grafica ottimizzata", ha spiegato Ninja Theory parlando di Senua's Saga: Hellblade 2.

"La nostra missione è creare forme d'arte rivoluzionarie con tecnologie rivoluzionarie: trovare ottimizzazioni intelligenti come questa per trasportare i giocatori ancora più a fondo nei nostri mondi, personaggi e storie è fondamentale per il nostro modo di fare gaming."

"Rispetto al sistema PSSR originale, dettagli più minuti, come i capelli dei personaggi, vengono naturalmente ripristinati e l'elaborazione delle immagini è più stabile grazie alla riduzione dell'effetto di sfarfallio e di immagini residue", ha detto Naoki Hamaguchi, director di Final Fantasy VII Rebirth.

"Con l'aggiornamento della tecnologia PSSR, possiamo mostrare le funzionalità che compongono il vasto campo aperto, soprattutto bordi di oggetti come alberi, piante e fiori, che sono persino più nitidi di prima", ha detto infine Kohei Shibata, producer di Nioh 3.

"Inoltre, le frenetiche scene d'azione di Nioh 3 vengono renderizzate mantenendo allo stesso tempo i dettagli in alta definizione, quindi ci auguriamo che proveranno tutti quest'esperienza immersiva potenziata."