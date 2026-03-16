Fortnite sta per aggiungere la possibilità di creare minigiochi a tema Star Wars

Fortnite è noto in quanto battle royale, ma è anche uno strumento creativo tramite il quale gli appassionati possono realizzare dei minigiochi e livelli. Questo lato della piattaforma sta per essere espanso con la possibilità di realizzare contenuti a tema Star Wars con licenza ufficiale .

I dettagli sulla creazione di contenuti a tema Star Wars in Fortnite

Le funzionalità saranno disponibili all'interno del lato creativo di Fortnite a partire da giovedì 19 marzo, insieme alla nuova stagione del battle royale.

Giusto per chiarire, non significa che sarà possibile trovare immediatamente tantissimi contenuti a tema Star Wars o, perlomeno, non ci sono indizi da parte di Epic Games che qualcosa sia già in produzione. Più probabilmente, dopo che i creativi avranno avuto il tempo di sfruttare le risorse offerte da Disney a tema Star Wars, inizieranno ad apparire dei minigiochi dedicati.

Anche se ci dovesse volere un po' di tempo, a un certo punto ci saranno dei contenuti regolarmente disponibili a tema Star Wars, per tutti quei fan che hanno amato gli eventi crossover offerti solo per periodi di tempo limitati e avrebbero desiderato poterci giocare più a lungo.

Segnaliamo infine che Epic Games ha fatto causa a un leaker di Fortnite che segretamente lavorava per la compagnia.