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Fortnite sta per aggiungere la possibilità di creare minigiochi a tema Star Wars

Se vi piace creare e siete grandi fan di Fortnite, allora dovreste sapere che presto potrete anche iniziare a realizzare dei minigiochi di Star Wars con licenza ufficiale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/03/2026
Darth Vader in Fortnite
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Fortnite è noto in quanto battle royale, ma è anche uno strumento creativo tramite il quale gli appassionati possono realizzare dei minigiochi e livelli. Questo lato della piattaforma sta per essere espanso con la possibilità di realizzare contenuti a tema Star Wars con licenza ufficiale.

Si tratta di una funzionalità a lungo attesa, sin da quando Disney ha investito 1,5 miliardi su Fortnite nel 2024.

I dettagli sulla creazione di contenuti a tema Star Wars in Fortnite

Le funzionalità saranno disponibili all'interno del lato creativo di Fortnite a partire da giovedì 19 marzo, insieme alla nuova stagione del battle royale.

Giusto per chiarire, non significa che sarà possibile trovare immediatamente tantissimi contenuti a tema Star Wars o, perlomeno, non ci sono indizi da parte di Epic Games che qualcosa sia già in produzione. Più probabilmente, dopo che i creativi avranno avuto il tempo di sfruttare le risorse offerte da Disney a tema Star Wars, inizieranno ad apparire dei minigiochi dedicati.

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Anche se ci dovesse volere un po' di tempo, a un certo punto ci saranno dei contenuti regolarmente disponibili a tema Star Wars, per tutti quei fan che hanno amato gli eventi crossover offerti solo per periodi di tempo limitati e avrebbero desiderato poterci giocare più a lungo.

Segnaliamo infine che Epic Games ha fatto causa a un leaker di Fortnite che segretamente lavorava per la compagnia.

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