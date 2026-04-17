Fortnite: Salva il Mondo è ora gratis su tutte le piattaforme

Come era stato annunciato da Epic Games, Fortnite: Salva il Mondo è ora gratis per tutti su PC e console, con la trasformazione della modalità storica del gioco in free-to-play, dunque scaricabile liberamente da tutti.
L'annuncio del passaggio a regime free-to-play era stato annunciato lo scorso marzo con l'apertura delle pre-registrazioni, ma l'attivazione effettiva di questa nuova impostazione è avvenuta nelle ore scorse, dunque il titolo risulta ora liberamente accessibile a tutti.
"Dopo quasi dieci anni, il gioco che ha dato il via a tutto dà il benvenuto ad ancora più giocatori, che possono così prendere parte alla battaglia", si legge nel messaggio di Epic Games che ha annunciato questo notevole cambiamento.
La versione classica è ora gratis
Si tratta della prima forma con cui Fortnite si è presentato, prima di diventare un fenomeno globale con l'introduzione della Battaglia Reale, che all'epoca stava iniziando ad affermarsi già con PUBG e altri esperimenti.
In Salva il Mondo siamo incaricati di combattere contro orde di mostri, cercando di sopravvivere agli assalti costruendo fortificazioni, barricate e altri sistemi di difesa.
Il gioco si sviluppa così secondo diverse fasi: si deve esplorare l'ampio mondo aperto per raccogliere materiali, trasformare questi attraverso il crafting con la costruzione di armi ed elementi per le fortificazioni e quindi affrontare gli assalti delle creature notturne.
Nonostante la Battaglia Reale sia sempre stata gratuita, la modalità Salva il Mondo continuava ad essere distribuita come gioco premium classico, fino a oggi: d'ora in poi, anche questa parte di Fortnite poi invece essere giocata gratuitamente.
Ricordiamo inoltre che nel prossimo periodo Fortnite eliminerà tre grosse modalità in maniera permanente, per tagliare i costi.