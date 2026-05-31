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Gli sviluppatori di GTA 6 si sindacalizzano: nasce Rockstar Game Workers Union

In seguito ai licenziamenti dello scorso ottobre e alle proteste scoppiate all'interno della compagnia, gli sviluppatori di Rockstar Games hanno annunciato la creazione del sindacato.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/05/2026
Jason in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Anche gli sviluppatori di GTA 6, o almeno parte di questi, hanno optato per un'organizzazione sindacale specifica che possa proteggere i loro diritti, con la creazione di Rockstar Game Workers Union, come annunciato nelle ore scorse.

La decisione arriva anche in reazione a diversi licenziamenti avvenuti nei mesi scorsi all'interno dello studio, a quanto pare anche a causa della volontà do costituire un'organizzazione di questo tipo: evidentemente, le lotte interne sono proseguite e sembra abbiano portato a un risultato positivo per i lavoratori.

Considerando che ci sono azioni legali proprio contro il management di Rockstar Games per questi sospetti casi di licenziamenti legati alla volontà di sindacalizzarsi, sarà interessante vedere come si svilupperà la questione.

Il trailer che i fan di GTA 6 stavano aspettando

In base a quanto riferito nelle prime informazioni, Rockstar Game Workers Union sarà parte della Workers' Union of Great Britain, il sindacato che ha preso in carico proprio i casi legali sui licenziamenti avvenuti in seguito alla volontà di creare il gruppo.

Curiosamente, l'unione è stata presentata scherzando proprio sull'enorme attesa dei fan per il nuovo trailer di GTA 6, come risulta visibile dal messaggio riportato qui sopra.

GTA 6 sarebbe dovuto uscire oggi e anche Rockstar Games sembra volerlo ricordare GTA 6 sarebbe dovuto uscire oggi e anche Rockstar Games sembra volerlo ricordare

"Il video che i fan di GTA stavano tutti aspettando", si legge in copertina, ma il contenuto riguarda proprio questa nuova conquista da parte degli sviluppatori di Rockstar Games.

Nel video, costruito in maniera decisamente satirica per protestare contro il management della compagnia, viene effettuato un montaggio degli eventi accaduti all'interno dello studio negli ultimi sette mesi, compresi i discussi licenziamenti dello scorso ottobre e le proteste scatenatesi come conseguenza, fino all'azione legale intentata dall'IWGB.

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