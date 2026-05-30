L'Xbox Showcase includerà anche le console rivali, ma non ci saranno informazioni sulla prossima generazione

L'Xbox Showcase sarà ovviamente il momento migliore per scoprire le ultime novità per il mondo Xbox e PC, con l'annuncio di nuovi titoli e di aggiornamenti per quelli già disponibili. La spinta multipiattaforma di Microsoft però continuerà a sentirsi e la compagnia ha confermato che durante l'evento ci sarà spazio anche per le console rivali.
Non ci dobbiamo però aspettare annunci riguardo alla prossima generazione di Xbox, Project Helix.
Il commento sull'Xbox Showcase
"Saremo molto chiari riguardo alle piattaforme su cui uscirà un gioco e vogliamo continuare con questo precedente", ha detto Booty. "Penso che abbiamo messo in piedi un buon sistema, e sarà ben chiaro durante lo Showcase."
Ha poi continuato spiegando: "Vogliamo davvero concentrarci sui team e sui giochi, e questo non sarà un luogo in cui parleremo di strategia, in generale. Ci sono sicuramente alcune questioni strategiche là fuori e cose su cui vogliamo fare chiarezza, ma il focus qui è sui giochi. Per il lungo termine, vogliamo prendere le decisioni giuste, non decisioni rapide."
Infine, ha detto: "Posso anche dire che non ci saranno novità su Helix, quindi Helix non sarà presente in questo Showcase. Ancora una volta, vogliamo che tutto ciò che riguarda quel progetto sia fatto nel modo giusto."
Ricordiamo infine che Xbox Store lancia i Deals Unlocked, con sconti su oltre 1800 giochi per Xbox Series X|S e One.
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