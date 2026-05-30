L'Xbox Showcase includerà anche le console rivali, ma non ci saranno informazioni sulla prossima generazione

L'Xbox Showcase sarà ovviamente il momento migliore per scoprire le ultime novità per il mondo Xbox e PC, con l'annuncio di nuovi titoli e di aggiornamenti per quelli già disponibili. La spinta multipiattaforma di Microsoft però continuerà a sentirsi e la compagnia ha confermato che durante l'evento ci sarà spazio anche per le console rivali.

Non ci dobbiamo però aspettare annunci riguardo alla prossima generazione di Xbox, Project Helix.