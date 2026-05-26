Le esclusive dominano ancora le richieste degli utenti Xbox su Player Voice, ma ce ne sono altre

Come sta andando l'iniziativa "Xbox Player Voice"? L'interessante sito aperto da Microsoft per raccogliere le maggiori richieste da parte degli utenti Xbox ci consente di vedere costantemente quali siano i feedback e i desideri maggiori dei giocatori, consentendo di stilare una sorta di classifica delle caratteristiche più richieste dominata ancora dal ritorno alle esclusive.
In effetti, l'andamento era già chiaro nelle prime ore in cui il portale è stato aperto: il ritorno alle esclusive è balzato subito in vetta alle richieste di Xbox Player Voice, ma è interessante vedere anche gli altri desideri che si sono fatti strada in classifica e rimangono tra le richieste maggiori.
Tra queste ce ne sono alcune poco verosimili e altre decisamente più abbordabili, dunque sarà interessante vedere come Microsoft intenderà procedere per dare ascolto a questi feedback, all'interno di una rinnovata comunicazione diretta con gli utenti lanciata dalla nuova CEO Asha Sharma.
La classifica attuale
Come abbiamo detto, le "esclusive" rimangono saldamente al vertice delle richieste: è chiaro come l'apertura al multipiattaforma di Xbox abbia colpito duramente la community, che vede in questo una forte perdita di valore del marchio, sebbene si tratti di una mossa che per Microsoft potrebbe essere vitale, almeno su alcuni fronti.
È interessante anche notare la seconda posizione, occupata stabilmente dalla richiesta del multiplayer gratis su piattaforma Xbox, ovvero l'eliminazione dell'abbonamento necessario per poter giocare in multiplayer, cosa che parificherebbe la situazione della console Microsoft con quella del PC.
Questa è la top ten delle richieste su Xbox Player Voice:
- Esclusive
- Multiplayer online gratis
- Nuove aggiunte alla retro-compatibilità
- Xbox Game Pass Family
- Miglioramenti agli obiettivi
- Giochi fisici su Project Helix
- Maggiore concentrazione sul Brasile
- Ritorno degli Avatar Xbox
- Cambiare il conteggio del tempo giocato da giorni a ore (appena effettuato)
- HDR Dashboard
Forse più fattibile appare la terza richiesta, ovvero nuove aggiunte al programma di retrocompatibilità, che in effetti sembra essere stato riaperto da Microsoft, in base ad alcune affermazioni e iniziative emerse di recente.
Ironicamente sembra sia stato cancellato, forse su richiesta di EA, il piano Xbox Game Pass Family che si trova proprio in quarta posizione, mentre è praticamente già in corso è il "miglioramento degli obiettivi sbloccabili", in quinta.
Da notare che la richiesta di cambiare il conteggio del tempo passato sui giochi da giorni a ore, che si trovava in nona posizione, è stata appena accolta da Microsoft che ha in effetti modificato il sistema di numerazione, venendo incontro alla richiesta.
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