Le esclusive dominano ancora le richieste degli utenti Xbox su Player Voice, ma ce ne sono altre

Come sta andando l'iniziativa "Xbox Player Voice"? L'interessante sito aperto da Microsoft per raccogliere le maggiori richieste da parte degli utenti Xbox ci consente di vedere costantemente quali siano i feedback e i desideri maggiori dei giocatori, consentendo di stilare una sorta di classifica delle caratteristiche più richieste dominata ancora dal ritorno alle esclusive.

In effetti, l'andamento era già chiaro nelle prime ore in cui il portale è stato aperto: il ritorno alle esclusive è balzato subito in vetta alle richieste di Xbox Player Voice, ma è interessante vedere anche gli altri desideri che si sono fatti strada in classifica e rimangono tra le richieste maggiori.

Tra queste ce ne sono alcune poco verosimili e altre decisamente più abbordabili, dunque sarà interessante vedere come Microsoft intenderà procedere per dare ascolto a questi feedback, all'interno di una rinnovata comunicazione diretta con gli utenti lanciata dalla nuova CEO Asha Sharma.