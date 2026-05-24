Unreal Engine 6 è stato annunciato a sorpresa con un nuovo Rocket League al Paris Major

Si tratta, di fatto, del primo annuncio in assoluto sulla nuova versione del motore grafico di Epic Games , e questo rappresenta un evento di notevole portata se si considera la diffusione e l'importanza raggiunta da questo software nello sviluppo videoludico.

La questione è ancora piuttosto confusa e mancano i dettagli, ma durante l'evento è stato presentato un teaser trailer di quello che sembra essere un nuovo Rocket League appartenente a una "nuova era" e con un "nuovo engine", che si conclude con il logo di Unreal Engine 6.

Completamente a sorpresa, durante l'evento Paris Major dei campionati mondiali ufficiali di Rocket League, è stato annunciato di fatto Unreal Engine 6 , una nuova versione del celebre motore grafico di Epic Games, insieme a quella che sembra essere anche una nuova versione di Rocket League stesso.

C'è anche il nuovo logo ufficiale

Non è ancora chiaro se quello mostrato nel trailer riportato qui sotto sia un vero e proprio Rocket League 2 o semplicemente un'evoluzione dell'originale, interamente costruito su una nuova base tecnologica fornita dall'Unreal Engine 6, ma si tratta comunque del "futuro" di Rocket League.

A sei anni di distanza dalla presentazione di Unreal Engine 5, la presentazione del nuovo motore grafico anticipa dunque la presentazione della prossima generazione di console, ma avrà probabilmente un'importanza capitale nello sviluppo anche sulle prossime piattaforme.

Considerando i tempi di sviluppo attuali, ovviamente, ci sarà da aspettare prima di vedere i primi frutti dell'utilizzo di Unreal Engine 6, ma è molto probabile che si avvii ad essere la base tecnologica comune a molti giochi per PS6 e Xbox Helix, oltre che per le piattaforme attuali.

A questo punto attendiamo ulteriori informazioni da parte di Epic Games, che dopo questo primo teaser trailer starà probabilmente preparando una presentazione più estesa per la nuova versione del celebre motore grafico.

Per il momento, quello che possiamo vedere nel teaser è una versione graficamente migliorata di Rocket League, ma è ancora presto per dedurre qualsiasi informazione precisa al riguardo.

Nel frattempo, abbiamo visto che Unreal Engine 5.8 potrebbe portare a miglioramenti di performance su Nintendo Switch 2.