Onyx BOOX Go 10.3 (Gen II), la recensione del tablet e-ink votato alla produttività

Sebbene questo porti immediatamente a tradurre tale definizione nell'associazione mentale degli ebook reader, in realtà la faccenda è più complessa. Questo perché fin dal 2013 l'azienda ha scelto di basare i suoi prodotti sul sistema operativo Android , potendo così espanderne le capacità garantendo l'accesso al Play Store, con tutto ciò che questo porta come conseguenza. Dopo aver trattato i piccoli BOOX Palma e il più versatile Note Air 4C, torniamo quindi a toccare con mano un dispositivo dello stesso brand, ma freschissimo di arrivo sul mercato: il BOOX Go 10.3 (Gen II), una declinazione ancora una volta differente e dedicata a un pubblico specifico. Scopriamo quindi tutti i dettagli del device nella nostra recensione.

Caratteristiche tecniche dell'Onyx BOOX Go 10.3 (Gen II)

La scheda tecnica di un tablet e-ink è un elemento abbastanza secondario, sebbene l'impostazione voluta dall'azienda rende un po' più importante questo fattore rispetto a quanto sarebbe lecito attendersi. Ad ogni modo, l'Onyx BOOX Go 10.3 (Gen II) ha come cuore pulsante un SoC che non viene nominato esplicitamente nei materiali ufficiali, ma si tratta di un Qualcomm Snapdragon 750G octa-core uscito nel 2020, che BOOX abbina a 4 GB di memoria RAM LPDDR4X e 64 GB di archiviazione interna.

Onyx BOOX Go 10.3 (Gen II) è il nuovo tablet e-ink basato su Android dell'azienda cinese

Sebbene si tratti di una capacità buona per un tablet e-ink di questo tipo, è anche vero che le possibilità offerte dall'ecosistema Android o l'uso magari di file PDF pesanti potrebbero in alcuni casi mettere sotto pressione lo spazio libero rimanente, e purtroppo da questo punto di vista non c'è molto da fare dal momento che non è presente alcuno slot MicroSD e quindi non è possibile espanderlo.

La RAM è anch'essa sufficiente per buona parte delle funzioni, sebbene il più ricco Note Air 4 C fosse dotato di 6 GB di RAM. Da tener presente poi che l'Onyx BOOX Go 10.3 (Gen II) arriva sul mercato in due versioni, la "liscia" che è quella che abbiamo provato noi per questa recensione, e la Lumi: quest'ultima ha il vantaggio di possedere una illuminazione con regolazione della temperatura (CTM) calda e fredda, elemento molto rilevante per chi utilizza il dispositivo anche in condizioni di luce scarsa o al tramonto. Chi legge prevalentemente in ambienti ben illuminati può accontentarsi della versione base, risparmiando 30 euro.

Nella confezione è incluso lo stilo BOOX InkSense Plus, che a differenza dell'EMR Wacom usato su altri modelli come il già citato Note Air 4C è uno stilo attivo: questo significa che ha una batteria interna da ricaricare tramite USB-C, ma offre in compenso supporto all'inclinazione oltre che alla pressione su 4096 livelli, caratteristica interessante per chi intende disegnare o prendere appunti con maggiore versatilità. Sul pennino è inoltre collocato un tasto personalizzabile, per poter richiamare rapidamente gli strumenti più utili così da non dover passare dal menu. Sono presenti un microfono e una coppia di speaker, buoni soprattutto per la registrazione di appunti vocali e simili, non certo per la riproduzione di musica o contenuti multimediali.

Lo stilo BOOX Inksense Plus ha una batteria interna

La connettività passa attraverso Bluetooth 5.1 e il supporto al Wi-Fi a 2.4 e 5 GHz. Infine, la batteria da 3700 mAh è più che buona, visto che la presenza di un display e-ink in bianco e nero ha richieste energetiche sicuramente inferiori rispetto a quelli a colori; il risultato è che, con un utilizzo leggero, l'autonomia può raggiungere diverse settimane.

Scheda tecnica Onyx BOOX Go 10.3 (Gen II)