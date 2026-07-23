Gemini Nano 4 è arrivato sui nuovi pieghevoli Samsung: l'intelligenza artificiale non passa più dal cloud

Dopo aver già anticipato l'arrivo della famiglia Gemma 4 nei mesi scorsi, Google riduce ancora la dipendenza dal cloud per tante operazioni di uso quotidiano con Gemini Nano 4, il modello pensato specificamente per i dispositivi mobili.

Il debutto è previsto insieme ai nuovi Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, che diventano così i primi smartphone al mondo ad adottare questa tecnologia. Cerchiamo di capire insieme quali saranno le funzioni IA disponibili direttamente sul telefono.