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Gemini Nano 4 è arrivato sui nuovi pieghevoli Samsung: l'intelligenza artificiale non passa più dal cloud

I nuovi pieghevoli Samsung sono i primi smartphone a integrare Gemini Nano 4, il modello di Google per l'IA eseguita direttamente sul dispositivo.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   23/07/2026
Samusng Galaxy Fold8

Dopo aver già anticipato l'arrivo della famiglia Gemma 4 nei mesi scorsi, Google riduce ancora la dipendenza dal cloud per tante operazioni di uso quotidiano con Gemini Nano 4, il modello pensato specificamente per i dispositivi mobili.

Il debutto è previsto insieme ai nuovi Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, che diventano così i primi smartphone al mondo ad adottare questa tecnologia. Cerchiamo di capire insieme quali saranno le funzioni IA disponibili direttamente sul telefono.

#Android #Tecnologia #Samsung
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