Stessa litografia a 2 nm, 80 dollari di differenza: Qualcomm alza i prezzi e MediaTek ne approfitta

A quanto pare la sfida tra Qualcomm e MediaTek, questa volta, non si deciderà solo sul banco delle prestazioni. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro e Dimensity 9600 Pro, infatti, useranno entrambi il processo N2P a 2 nm di TSMC, ma quello che cambierà, e non di poco, sarà il loro prezzo per i produttori di smartphone.

Le ultime indiscrezioni dicono che il chip MediaTek costerà sensibilmente meno rispetto alla proposta Qualcomm. Non un dettaglio da poco, considerando che i produttori stanno già facendo i conti con i rincari di memorie DRAM, storage NAND e wafer di ultima generazione. Un altro aumento, in questo momento, peserebbe parecchio, anche nella fascia alta.