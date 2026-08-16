Kingdom Hearts 4 rischia di essere rimandato? Nomura è sicuro al 100% che non accadrà

Secondo Nomura, però, Kingdom Hearts 4 non sarà rimandato . Ne è sicuro al 100%.

Kingdom Hearts 4 , secondo il più recente trailer, è atteso per la fine del 2027 , ovvero tra più di un anno. Sappiamo però che il mondo dei videogiochi non è mai del tutto certo e che le date di uscita vengono rimandate ancora e ancora.

Le parole di Nomura

"Un'ultima cosa che volevo condividere: abbiamo annunciato che il gioco uscirà verso la fine del 2027", ha dichiarato Nomura. "Ho visto online che alcune persone dicevano che la data di uscita potrebbe comunque essere rinviata. Voglio mettere le cose in chiaro: non succederà. Spero davvero che la gente non veda l'ora che il gioco arrivi nel 2027. Gran parte del marketing per il gioco è appena iniziata, quindi spero che tutti attendano con entusiasmo anche le prossime novità".

"Ci sono molte cose in cantiere, abbiamo diversi piani in corso", ha proseguito. "Ora che ci stiamo avvicinando al 25° anniversario, stiamo già pensando a come [sarà] il 30° anniversario".

"Posso dire e promettere con assoluta certezza che uscirà nel 2027", ha aggiunto Yasue. "Per quanto riguarda la tabella di marcia, lo sviluppo procede in modo estremamente fluido. Non è una certezza all'80% o al 90%: è al 100%. Ci saremo sicuramente nel 2027".

Potete vedere il trailer esteso di Kingdom Hearts 4 qui.