La presentazione di Kingdom Hearts al D23 è stata confermata: ecco data e dettagli

Kingdom Hearts 4 è stato annunciato nel 2022 e siamo ancora in attesa di sapere quando sarà disponibile. Possiamo sperare in nuovi dettagli a riguardo?

Durante l'evento D23 di Disney , Square Enix darà spazio a una presentazione dedicata a Kingdom Hearts . Ovviamente i fan sperano che ci sia spazio anche per il prossimo capitolo della serie.

I dettagli sulla presentazione dedicata a Kingdom Hearts

Tramite i social media, è stato confermato che la diretta avrà luogo il 16 agosto alle 01:30 di notte (ora italiana). Il tutto sarà trasmesso in streaming, anche dal canale di The Game Awards.

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La presentazione includerà "un dietro le quinte della realizzazione dei giochi" e durante il panel saranno presenti Nana Gadd da Disney & Pixar Games, Tai Yasue di Square Enix, insieme a Haley Joel Osment (voce inglese di Sora), David Gallagher (voce inglese di Riku) e Renée Johnson, che doppia vari personaggi Disney.

Considerando che parliamo di nomi di primo piano per Kingdom Hearts, i fan sperano che ci sia spazio anche per il quarto capitolo. Forse, ci sarà anche modo di vedere i dettagli ufficiali sulla rumoreggiata collaborazione con Fortnite. Infine, Square Enix potrebbe voler parlare un po' anche della Kingdom Hearts Collection per PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, in arrivo a ottobre.