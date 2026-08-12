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La presentazione di Kingdom Hearts al D23 è stata confermata: ecco data e dettagli

Square Enix si sta preparando a condurre la presentazione di Kingdom Hearts al D23: vediamo tutti i dettagli confermati dall'editore.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/08/2026
Paperino e Pippo in Kingdom Hearts 4
Kingdom Hearts IV
Kingdom Hearts IV
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Durante l'evento D23 di Disney, Square Enix darà spazio a una presentazione dedicata a Kingdom Hearts. Ovviamente i fan sperano che ci sia spazio anche per il prossimo capitolo della serie.

Kingdom Hearts 4 è stato annunciato nel 2022 e siamo ancora in attesa di sapere quando sarà disponibile. Possiamo sperare in nuovi dettagli a riguardo?

I dettagli sulla presentazione dedicata a Kingdom Hearts

Tramite i social media, è stato confermato che la diretta avrà luogo il 16 agosto alle 01:30 di notte (ora italiana). Il tutto sarà trasmesso in streaming, anche dal canale di The Game Awards.

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La presentazione includerà "un dietro le quinte della realizzazione dei giochi" e durante il panel saranno presenti Nana Gadd da Disney & Pixar Games, Tai Yasue di Square Enix, insieme a Haley Joel Osment (voce inglese di Sora), David Gallagher (voce inglese di Riku) e Renée Johnson, che doppia vari personaggi Disney.

La controversa immagine di Kingdom Hearts Collection non è IA, è un "errore umano" dice Square Enix La controversa immagine di Kingdom Hearts Collection non è IA, è un errore umano dice Square Enix

Considerando che parliamo di nomi di primo piano per Kingdom Hearts, i fan sperano che ci sia spazio anche per il quarto capitolo. Forse, ci sarà anche modo di vedere i dettagli ufficiali sulla rumoreggiata collaborazione con Fortnite. Infine, Square Enix potrebbe voler parlare un po' anche della Kingdom Hearts Collection per PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2, in arrivo a ottobre.

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