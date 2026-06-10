Kingdom Hearts 4 potrebbe avere un periodo di uscita non troppo lontano, secondo alcuni rivenditori

Con la sua inaspettata apparizione al Nintendo Direct, si torna a parlare di Kingdom Hearts 4, gioco che sembrava ormai perso tra le nebbie dei vaporware e che invece pare abbia continuato il suo percorso: mancano ancora indicazioni ufficiali sul periodo di uscita ma secondo un rivenditore questo potrebbe essere anche più vicino del previsto.
In base a quanto riferito dall'account Maku su X, vari rivenditori australiano starebbero indicando il 2027 come anno di uscita per Kingdom Hearts 4, dunque con un'attesa ancora non breve ma probabilmente nemmeno lunga quanto si poteva temere, considerando il tempo intercorso nello sviluppo del gioco e la scarsità di informazioni ricevute finora.
Ovviamente non possiamo prendere questa informazione come sicuramente indicativa del periodo di uscita reale, ma è accaduto in passato che alcuni listini si siano rivelati corretti sull'uscita di titoli particolarmente attesi, dunque prendiamo in considerazione la questione.
L'anno dei JRPG?
L'uscita prevista per il 2027 di Kingdom Hearts 4 verrebbe peraltro riportata da più rivenditori, cosa che potrebbe aggiungere credibilità alla questione, anche se va comunque presa come una semplice voce di corridoio, per il momento.
In effetti, la comparsa di un trailer più esteso potrebbe far pensare al fatto che l'anno prossimo possa essere quello giusto per il lancio del nuovo capitolo della serie, tuttavia c'è un altro elemento che può portare a dubitare.
Il 2027 è anche l'anno di uscita previsto per Final Fantasy 7 Revelation, ovvero la terza parte del remake del settimo capitolo della serie, che al momento sembra essere la maggiore produzione in corso in Square Enix.
Il fatto che la compagnia decida di lanciare sia Final Fantasy 7 Revelation che Kingdom Hearts 4, ovvero due delle sue maggiori produzioni in assoluto, all'interno dello stesso anno, può risultare un po' dubbio.
In ogni caso, rimaniamo in attesa di eventuali informazioni, mentre ricordiamo che per il 2027 potrebbero arrivare anche Persona 4 Revival, Xenoblade Genesis e Persona 6, con una concentrazione veramente notevole di RPG nipponici.
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